ഹജ് വിജയമാക്കാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് സൽമാൻ രാജാവ്

മക്ക ∙ ഹജ് വൻ വിജയമാക്കാൻ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവും കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനും നന്ദി അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും സുപ്രീം ഹജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൗദ് ബിൻ നായിഫ് രാജകുമാരന് അയച്ച നന്ദി സന്ദേശത്തിലാണ് അവർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നേരത്തെ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജകുമാരൻ ഹജ്ജിന്റെ വിജയത്തിൽ രാജാവിനും കിരീടാവകാശിക്കും അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു.

മന്ത്രിമാർ, വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവർണർമാർ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും സൽമാൻ രാജാവ് അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയച്ചു. കോവിഡ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും സുരക്ഷാ സേവന പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഹജ് സീസണിൽ പങ്കെടുത്ത ഏജൻസികൾക്കും രാജാവ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

