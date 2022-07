അമേരിക്കന്‍ തന്ത്രങ്ങളേറ്റില്ല; ബൈഡനെ ‘വെറുംകയ്യോടെ’ പറഞ്ഞയച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ

അധികാരമേറ്റെടുത്ത ശേഷം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ നടത്തിയ ആദ്യ ഗൾഫ് സന്ദർശനമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ കാര്യമായ ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെയാണോ അതു കടന്നു പോയത്? സൗദി അറേബ്യയുടെ ആകാശം ഇസ്രയേൽ വിമാനങ്ങൾക്കു തുറന്നു കൊടുത്തു എന്നതൊഴികെ കാര്യമായ തീരുമാനങ്ങളോന്നും ബൈഡൻ പങ്കെടുത്ത അറബ് ഉച്ചകോടിയിലോ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലോ ഉണ്ടായില്ല. അമേരിക്കയിൽ ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ധന വിലവർധന മുഖ്യ വിഷയമാകാതിരിക്കാൻ ബൈഡൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും മുഖ്യ എണ്ണ കയറ്റുമതി രാജ്യമായ സൗദിയുടെ നിലപാട് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല. സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നിട്ടും സൗദി സന്ദർശനത്തിന് ബൈഡൻ തുനിഞ്ഞതിനു പിന്നിൽ, കാരണങ്ങൾ രണ്ടാണ്. ഒന്ന്, ഇന്ധനം, രണ്ട് ഇസ്രയേലിന് മധ്യപൂർവ മേഖലയിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കൽ. ഈ രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങളും ഫലം കണ്ടോ? സൗദി സന്ദർശിക്കുകയും വേണം ജമാൽ ഖഷോഗി വിഷയം ഉപേക്ഷിക്കാനും വയ്യെന്ന വിഷമ വൃത്തത്തിൽപ്പെട്ട ബൈഡന് സംഭവിച്ചതെന്താണ്? അമേരിക്കയിലെ വിലക്കയറ്റം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ധന ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സൗദി അംഗീകരിച്ചോ? വിലയിരുത്തുകയാണിവിടെ...

∙ ആക്ഷേപത്തിനൊടുവിൽ നിലപാട്

വോൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജമാൽ ഖഷോഗിയുടെ മരണത്തിൽ സൗദി കിരീടാവകാശിക്കു പങ്കുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ബൈഡൻ. ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുകയും കിരീടാവകാശിയെയും സൗദിയെയും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ധന വിഷയം വന്നപ്പോൾ പറ‍ഞ്ഞതിൽനിന്ന് ബൈഡനു പിന്നാക്കം പോകേണ്ടി വന്നു. നിലപാടിലെ മലക്കം മറിച്ചിൽ എന്ന ആരോപണം ബൈഡൻ കേൾക്കേണ്ടിയും വന്നു.

സൗദി സന്ദർശിക്കുകയും വേണം ഖഷോഗി വിഷയം ഉപേക്ഷിക്കാനും വയ്യെന്ന വിഷമ വൃത്തത്തിൽ ബൈഡനെ സഹായിക്കാനെത്തിയതു കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. കോവിഡ് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുള്ളതിനാൽ ഹസ്തദാനവും കെട്ടിപ്പിടിത്തവും ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് സൗദിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, തലേ ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലിലും പലസ്തീനിലും ഈ പ്രോട്ടോക്കോൾ കണ്ടില്ല. സൗദിയിൽ തന്നെ ഭരണാധികാരി സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദിന് ഹസ്തദാനം നൽകുന്നതിലും പ്രോട്ടോക്കോൾ വിലക്കില്ലായിരുന്നു.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മക്ക ഗവർണർ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസൽ രാജകുമാൻ. ചിത്രം: MEDIA OFFICE OF THE GOVERNOR OF MECCA / AFP

കിരീടാവകാശിയെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി മുട്ടി പരസ്പരം അഭിവാദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ഖഷോഗി വിഷയം ബൈഡനു മേൽ ഏറെ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കിരീടാവകാശിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നാൽ, ഖഷോഗി വിഷയം അമേരിക്ക ഉപേക്ഷിച്ചെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടും. ഒടുവിൽ കിരീടാവകാശിയോട് നേരിട്ടു വിഷയം പറഞ്ഞു. താങ്കളാണ് ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ബൈഡൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടിയും കുറിക്കു കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു. ഖഷോഗിയുടെ മരണം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും സംഭവം നടന്നയുടനെ രാജ്യം നടപടിയെടുത്തെന്നും കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

സമാനമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അമേരിക്ക ചെയ്തത് എണ്ണിയെണ്ണി പറഞ്ഞതിനു പക്ഷേ ബൈഡന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ പേരിൽ ചർച്ച അലസരുതെന്നായിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലപാട്. തെല്ലൊരു മുഷിപ്പോടെയാണെങ്കിലും ഇരുവരും പരസ്പരം ചിരിച്ചു. ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ചു ചിത്രം എടുത്തപ്പോൾ ബൈഡനും കിരീടാവകാശിക്കും ഇടയിൽ രണ്ടാൾക്കുള്ള വിടവു കാണപ്പെട്ടു. ഇരുവർക്കും ഇടയിൽ മഞ്ഞുരുകിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ചിത്രങ്ങളോരോന്നും.

∙ ഇന്ധനത്തിൽ തീരുമാനമായോ?

അമേരിക്കയിലെ വിലക്കയറ്റം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ധന ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം സൗദി കിരീടാവകാശി തള്ളിയതാണ് ബൈഡനേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടി. ഇപ്പോൾ തന്നെ പരമാവധി ഉൽപാദനമാണെന്നും ഇനി കൂട്ടാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതോടെ ആ നീക്കം പാളി. എങ്കിലും അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് എണ്ണ ഉൽപാദ രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്ക പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ, റഷ്യയ്ക്കു നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള യോഗത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം ഏതു തരത്തിൽ അംഗീകരിപ്പിച്ച് എടുക്കും എന്നത് കണ്ടറിയണം.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനും. ചിത്രം: MANDEL NGAN / POOL / AFP

∙ ഇറാനെ നേരിടാൻ ഇസ്രയേൽ അച്ചുതണ്ട്

മധ്യപൂർവ മേഖലയിൽ ഇറാൻ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ നേരിടാൻ ഇസ്രയേലിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി സൈനിക സഹകരണമാണ് അമേരിക്ക മുന്നോട്ടു വച്ച ആശയം. എന്നാൽ, ഇസ്രയേലുമായുള്ള സൈനിക സഖ്യത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചു. മാത്രമല്ല, യുദ്ധത്തിലൂടെ ഇറാനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന സന്ദേശവും അവർ നൽകി. നയതന്ത്രത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വഴിക്കു കൊണ്ടു വരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല, യുഎഇ ഒരു തരത്തിലും ഏറ്റുമുട്ടൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇല്ലെന്ന് ഉച്ചകോടിക്കു പുറപ്പെടും മുൻപേ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാനുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും യുഎഇ പരിശോധിക്കുകയാണ്.

ഇന്ധന കൈമാറ്റത്തിൽ ഇറാന്റെ സഹായം വേണമെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് യുഎഇ. ഇറാനെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെടുത്തക നയമല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ആ നിലയിലുള്ള നീക്കവും പൊളിഞ്ഞു. മധ്യപൂർവ മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താൻ അമേരിക്കയുമായി സഹകരിക്കാമെന്ന പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നടത്തിയത്. അതിൽ ഇസ്രയേലിനെ കൂടി ‘തിരുകാനുള്ള’ അമേരിക്കൻ ശ്രമത്തോട് തന്ത്രപൂർവം ഈ രാജ്യങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ അമേരിക്കയുമായി സൈനിക സഖ്യം ആകാമെങ്കിലും അതിന്റെ നേതൃപദവിയിൽ ഇസ്രയേലിനെ ആവശ്യമില്ലെന്നു രാജ്യങ്ങൾ പറയാതെ പറഞ്ഞു.

ജിദ്ദയിൽ നടന്ന സുരക്ഷാ വികസന ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരനും. ചിത്രം: സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി.

∙ ആകാശ പാത തുറന്ന‍്...

സൗദി അറേബ്യയുടെ ആകാശ പാത ഇസ്രയേലിനു തുറന്നു കിട്ടിയതു മാത്രമാണ് ആകെയുള്ള നയതന്ത്ര വിജയം. ബൈഡന്റെ സന്ദർശനത്തിനു തൊട്ടു മുൻപ് വ്യോമപാത എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്ന് സൗദി ഉത്തരവിറക്കി. ഷിക്കാഗോ കൺവൻഷൻ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് വ്യോമപാത എല്ലാവർക്കുമായി തുറക്കുന്നതെന്നും സൗദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സൗദിയിലേക്കു പറന്ന ആദ്യ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായി ജോ ബൈഡൻ. ഇന്ത്യ, തായ്‌ലൻഡ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് വർധിപ്പിക്കാനുളള നടപടിയുമായി ഇസ്രയേൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുകയാണ്. വ്യോമപാത തുറന്നതോടെ ദൂരവും സമയവും കുറ‍ഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് ഇസ്രയേലിന് ഗുണമാണ്. എന്നാൽ, ഇതൊരു സൈനിക സഹകരണമല്ലെന്ന് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ സ്വീകരണത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം വ്യക്തം

മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ലഭിച്ച ഊഷ്മളത ജോ ബൈഡന്റെ സ്വീകരണത്തിൽ കണ്ടില്ല. ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബൈഡനെ എതിരേൽക്കാൻ മക്കാ ഗവർണർ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസൽ രാജകുമാനും സ്ഥാനപതിയും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആളും ആരവും ഇരല്ലാതെയാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്കും ബൈഡൻ നടന്നു കയറിയത്. കിരീടാവകാശി പുറത്തിറങ്ങി സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഇരുവർക്കും ഇടയിലെ അന്തരം ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിഴലിച്ചു. സൗദി രാജാവ് നേരിട്ടു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി ആശ്ലേഷിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്ന പതിവ് ബൈഡന്റെ വരവിൽ കണ്ടില്ല. വരും നാളുകളിൽ യുഎസ് – ജിസിസി ഉച്ചകോടികൾ തുടരും എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് ആ സന്ദർശനത്തിന് തിരശ്ശീലയിടുകയും ചെയ്തു.

