മസ്കത്തിലേക്ക് ആറ് അധിക സർവീസുകൾ തുടങ്ങാൻ ഇൻഡിഗോ

മസ്കത്ത്∙ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു മസ്കത്തിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടും ലക്‌നൗവിൽ നിന്നു മസ്കത്തിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ നാലും സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് അറിയിച്ചു.

തിങ്കൾ, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് തിരുവനന്തപുരം സർവീസ്. രാത്രി 11.35ന് മസ്കത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് പുലർച്ചെ 5ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും.

ഞായർ, തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് ലക്‌നൗ സർവീസ്.

പുലർച്ചെ 3.35ന് മസ്കത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 8.30ന് ലക്‌നൗവിലെത്തും.

