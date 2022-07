വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം; 80–ാം വയസില്‍ അർബുദത്തെ തോൽപിച്ചു, അറിയാം ആ ജീവിത ശൈലി

റാസൽഖൈമ∙ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ജീവിതശൈലിയിലൂടെ എൺപതാം വയസില്‍ അർബുദത്തെ തോൽപിച്ചു സ്വദേശി വയോധികൻ. പർവതപ്രദേശമായ വാദി അൽഖോറിലെ താമസക്കാരനായ സാലെം മുഹമ്മദ് അൽ കഅബി നടന്നും വെള്ളം കുടിച്ചും ഭക്ഷണക്രമീകരണം നടത്തിയും പ്രമേഹത്തെയും മെരുക്കി.



നിത്യേന പുലർച്ചെ 10 മുതൽ 12 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇദ്ദേഹം നടക്കുക. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു ഫാമിൽ പോയി മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരത്തിനു മുൻപു വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നടന്നിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണു കഅബിക്ക് പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. അതു നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് സാധാരണമാണെന്നതിനാൽ വളരെക്കാലമായി നടക്കുന്നതു ശീലമാണെന്നു കഅബി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാൽ പതിറ്റാണ്ട‌ിലേറെയായി ഇദ്ദേഹം ഇൗ ശീലങ്ങൾ തുടരുന്നു. 49 കിലോഗ്രാം ആണു നിലവിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരഭാരം.

ഞാൻ പതിവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. കൃത്യസമയത്തു വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. യുവാക്കളോടും യുവതികളോടും നടക്കാനും വെള്ളം കുടിക്കാനും കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ളവരോ രോഗിയോ ആകട്ടെ. നടത്തം, കുടിവെള്ളം, പതിവായി ഭക്ഷണം എന്നിവ പാലിക്കുന്നതു നിങ്ങളെ അസുഖം വരുന്നതിൽ നിന്നു തടയുകയും ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു– അൽ കഅബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: UAE man Salem Muhammed defeated cancer at the age of eighty