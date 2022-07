ഈജിപ്തിലെ വാഹനാപകടം: അനുശോചനം അറിയിച്ചു സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ്

ജിദ്ദ∙ ഈജിപ്തിലെ മിനിയയ്ക്ക് സമീപം 25 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തിൽ ഇരയായവർക്കു സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ സിസിക്കാണ് അനുശോചന സന്ദേശമയച്ചത്.

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയ്ക്കും അഗാധവും ആത്മാർഥവുമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും പരുക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നും സൽമാൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു. കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും സമാനമായ സന്ദേശം ഈജിപ്ത് പ്രസിഡന്റിന് അയച്ചു.



ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ കെയ്‌റോയിൽ നിന്ന് 220 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് മിനിയ പ്രവിശ്യയിലെ മലാവി നഗരത്തിലെ ഹൈവേയിൽ നിർത്തിയ ട്രക്കിൽ പാസഞ്ചർ ബസ് ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് 25 പേർ മരിക്കുകയും 35ലധികം പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത്. ബസ് പൂർണമായും തകർന്നു. ട്രക്ക് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നതായും ഡ്രൈവർ ടയർ മാറ്റുന്നതിനിടെ ബസ് ഇടിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Saudi leaders condole with Egypt over car crash that killed at least 25