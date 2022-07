ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അഗ്നിബാധ; മലയാളിക്ക് സൗദിയിൽ ദാരുണാന്ത്യം

റിയാദ് ∙ സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ മലയാളി മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മണ്ണാംകോണം സ്വദേശി റോബർട്ട് ജോൺ (52) ആണ് മരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന കാർ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിലാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം.

ഇന്ന് (ബുധൻ) പുലർച്ചെ റിയാദ് സുലൈയിൽ നാഷനൽ ഗാർഡ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപത്തെ സനായിലെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നിലായിരുന്നു അഗ്നിബാധ. റോബർട്ട് ഈ സമയം ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു.

സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 18 പേരുണ്ടായിരുന്നു. റോബർട്ട് ഒഴികെ എല്ലാവരും പുറത്തേക്കോടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൂടെയുള്ളവർ റോബർട്ടിനെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഓടിയതെന്നും ‌പറയുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary : Thiruvananthapuram native died in fire in service station in Saudi