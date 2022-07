ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു, രോഗം ബാധിച്ചു; ദുരിതത്തിനൊടുവിൽ ഷാജി രമേശൻ ദുബായിൽ അന്തരിച്ചു

ദുബായ്∙ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ്, രോഗം ബാധിച്ചു ജീവിതം ദുരിതത്തിലായ തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി ഷാജി രമേശൻ(55) അന്തരിച്ചു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ അഡ്വ.ഷാജഹാന്റെയും ബിന്ദു നായരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ റാഷിദിയ്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടുത്തിടെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്നു രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

പുണെയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മുൻ ഇന്ത്യൻ സൈനികന്റെ മകൻ കൂടിയായ ഷാജി പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളാൽ വലഞ്ഞിരുന്നു. തൊഴിൽരഹിതനായ ഇദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എട്ടു വർഷത്തിലേറെയായിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് മസ്തിഷ്കാഘാതമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നു ശരീരം തളർന്നു ബർദുബായിലെ സുഹൃത്ത് രാമിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മുറിയിലായിരുന്നു. യുഎഇയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് ഭാരിച്ച ചെലവ് വരുമെന്നതിനാൽ യാത്രയ്ക്കു സാധ്യമാവുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ നൽകാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം.

ഷാജി രമേശ് ബർ ദുബായിലെ താമസ സ്ഥലത്ത്.

ബികോം ബിരുദധാരിയായ ഷാജി 2000ൽ ജോലി തേടി യുഎഇയിലെത്തി. ആറു വർഷത്തോളം ദുബായിലെ ഒരു സ്വകാര്യകമ്പനിയിൽ സെയിൽസ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് പഠിച്ച ഇദ്ദേഹം ഇൗ രംഗത്തു സ്വന്തമായി ഒരു ട്രേഡിങ് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ ബിസിനസ് നടത്തിപ്പോകവേ, പലരും വഞ്ചിച്ചതിനാൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ വില്ലനായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചു തുക ബാങ്കു വായ്പയെടുത്തെങ്കിലും തിരിച്ചടക്കാനായില്ല. ഒടുവിൽ ബാങ്കുകാർ കേസ് കൊടുത്തതിനെ തുടർന്ന് 30 ദിവസം തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട്, കേസിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുറത്തിറങ്ങി. എങ്കിലും ഷാജി മാനസികമായി ആകെ തളർന്നിരുന്നു. ബിസിനസ് വീണ്ടും തിരിച്ചുപിടിക്കാനോ, ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താനോ കഴിയാതെ ഏറെ വലഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെ അതിജീവനം നടത്തി. ഇടയ്ക്കു നാട്ടിലേക്കു ചെന്നു അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും കണ്ടു, തിരിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ, വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഒൻപതു വർഷം മുൻപ് വീസാ കാലാവധി അവസാനിച്ചു. പാസ്പോർട്ട് കാലാവധി കൂടി തീർന്നതോടെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായി. ഇതിനിടെ രോഗങ്ങൾ ഒാരോന്നായി ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാനസികമായും പാടേ തകർന്നു. കുറച്ച് നാൾ മുൻപു തലയ്ക്കകത്തു പെരുപ്പവും ശരീരത്തിന് തളർച്ചയും വന്നപ്പോൾ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാണ്ടായി. കരാമയിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്നു പഴയ സുഹൃത്ത് ഹൈദരാബാദുകാരൻ രാം ബർദുബായിലെ തന്റെ കുഞ്ഞുമുറിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു.

മസ്തിഷ്കാഘാതം വന്നതറിയാതെ..

ദുബായിലെ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഷാജിക്ക് ഏറെ നാളുകൾക്കു മുൻപേ മസ്തിഷ്കാഘാതം ഉണ്ടായതായി ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇതറിയാതെ നടക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹവും സുഹൃത്ത് രാമും. താമസ രേഖകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എണീറ്റിരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കാൻ എപ്പോഴും ഒരാൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു.

സുഹൃത്ത് രാമിനോടൊപ്പം

മനോരമ ഒാൺലൈൻ വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഷാജിയുടെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അസുഖം ഭേദമായാൽ ഉടൻ നാട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. എന്നാൽ, അതിന് മുൻപേ ഷാജി യാത്രയായി.

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച പരേതനായ ദാമോദരന്റെയും സരസമ്മ രമേശിന്റെയും മകനാണ്. സഹോദരങ്ങള്‍ ജസ്റ്റിൻ രമേശ്, ഷൈലജാ രമേശ്. എല്ലാവരും ജനിച്ചതും വളർന്നതും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതും പുണെയിൽ. നാട്ടിൽ നിന്നു ബന്ധുക്കളെത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം ദുബായിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനാണു തീരുമാനം.

English Summary : Shaji Ramesan stranded in Dubai died of brain tumour in Rashdiya Hospital