മരുഭൂമിയിലെ വിസ്മയം, ഏറ്റവും വലിയ തുറന്ന മ്യൂസിയം; കാണാം ‘അൽ ഉല’യുടെ കാഴ്ചകൾ

ജിദ്ദ ∙ നിരവധി സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സൗദിയുടെ ചരിത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തുറന്ന മ്യൂസിയവുമായ ‘അൽ ഉല’യുടെ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ടു. സൗദി അറേബ്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് മദീന റീജിയണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ‘അൽ ഉല’യുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് അറബ് ന്യൂസ് ഏജൻസീസിന്റെ (എഫ്എഎൻഎ) സഹകരണത്തോടെയാണ് തയാറാക്കിയത്.

സൗദി അറേബ്യയുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ‘അൽ ഉല’യിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി.

ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസിലാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും സഞ്ചാരികൾക്കും ഈ സ്ഥലം മികച്ച അനുഭവമായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള സംസ്കാരത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കാണ് ‘അൽ ഉല’ സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടുപോവുക. വിഷൻ 2030മായി ബന്ധപ്പെട്ട നിക്ഷേപ സാധ്യതകൂടി പരിഗണിച്ച് പുതിയ പല പദ്ധതികളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്.

സൗദി അറേബ്യയുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ‘അൽ ഉല’യിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി.

യുനസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ സൗദിയിൽ നിന്നും ആദ്യം ഇടം നേടിയ സ്ഥലംകൂടിയാണിത്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യാപാരപാതയിൽ പ്രധാന നഗരം കൂടിയായിരുന്നു അൽ ഉല. പുരാതന ദാദാൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്​ടങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്ന ഹെഗ്ര, ഇക്മ മലയിടുക്കുകൾ സന്ദർശകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ്.

സൗദി അറേബ്യയുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ‘അൽ ഉല’യിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: സൗദി പ്രസ് ഏജൻസി.

വി​വി​ധ എക്സിബിഷൻ, കോൺഫറൻസ്, വിനോ​ദ വേ​ദി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളും​വി​ധം കണ്ണാടിയുടെ മാതൃകയിൽ നി​ർ​മി​ച്ച ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്​ ഹാ​ൾ 'മറായ' ആരെയും ആകർഷിപ്പിക്കും. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2021ൽ നടന്ന പ്രത്യേക ഗൾഫ് ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായതും അൽ ഉലയായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള മറായ ഹാളിലാണ് ഉച്ചകോടി നടന്നത്.

