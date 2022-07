ദുബായിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കു ‘നേർവഴി’ കാട്ടാൻ മാപ്പ് വേണം, ‘ക്രൂസ്’ റെഡി!

ദുബായ്∙ അമേരിക്കയ്ക്കു വെളിയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യ നഗരമെന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി ആർടിഎ. അടുത്തവർഷം ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആർടിഎ അതിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൂയിസ് കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് തയാറാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. ടാക്സി, ഇ-ഹെയിൽ വാഹനങ്ങളാവും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിത സർവീസ് നടത്തുക.

ക്രൂയിസിന്റെ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പാതകൾ കൃത്യമാക്കാനായി രണ്ടു ഷെവർലെ ബോൾട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാപ്പ് തയാറാക്കുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ജുമൈറയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മാപ്പുകൾ ആദ്യം തയാറാക്കുന്നത്. സെൻസറുകളും വൻശക്തിയുള്ള കാമറകളുമെല്ലാമുള്ള ഷെവർലെ ബോൾട് വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായ വിവര ശേഖരണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപയോഗിച്ചാവും സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാപ്പുകൾ തയാറാക്കുക.

ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിന്റെ സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹന വിഭാഗമാണ് ക്രൂയിസ്. സ്വയം നിയന്ത്രിത ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങൾ ഓടാൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നഗര രൂപരേഖകളെന്ന് ആർടിഎ ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മത്താർ അൽ തായർ വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത വർഷം കുറച്ചു സ്വയം നിയന്ത്രിത ടാക്സി,ഇ-ഹെയിൽ വാഹനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും 2030ൽ ഇവയുടെ എണ്ണം നാലായിരത്തോളമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ദുബായിലെ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ 2030 ഓടെ സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം 25% ആക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇപ്പോഴത്തെ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ 90% മനുഷ്യരുടെ പിഴവ് മൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും സ്വയം നിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ വരുന്നതോടെ അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് യാത്ര കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ട്രാഫിക് കുരുക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇതിനൊപ്പം ചേരുന്നതോടെ ഗതാഗതം കൂടുതൽ സുഗമമാകും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും നിശ്ചയദാർഢ്യക്കാരായ ആളുകൾക്കും ഇതോടെ യാത്രകൾ പ്രയാസരഹിതമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

