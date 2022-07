മക്ക∙ ശനിയാഴ്ച വിശുദ്ധ കഅബ പുതു വസ്ത്രമണിയും. പുതിയ കിസ്‌വ (മൂടുപടം) 200 ഓളം കരകൗശല വിദഗ്ധർ ചേർന്നാണു നിർമ്മിച്ചത്. മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെയും പ്രവാചകന്റെ മസ്ജിദ് കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ ഷെയ്ഖ് ഡോ. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അൽ സുദൈസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണു പഴയ കിസ്‌വയ്ക്ക് പകരം പുതിയതു സ്ഥാപിക്കുക. വിശുദ്ധ കഅബ കിസ്‌വ നിർമ്മിക്കുന്ന കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് കോംപ്ലക്‌സിൽ 200 ഓളം കരകൗശല വിദഗ്ധർ ജോലി ചെയ്യുന്നതായി മസ്ജിദുൽ ഹറമിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ. സാദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ മുഹൈമിദ് പറഞ്ഞു.

അലക്ക്‌, ഓട്ടോമാറ്റിക് നെയ്ത്ത് വകുപ്പ്, കൈ നെയ്ത്ത് വകുപ്പ്, പ്രിന്റിങ് വകുപ്പ്, ബെൽറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഗോൾഡ് ത്രെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, കിസ്‌വ തയ്യൽ, അസംബ്ലിങ് വിഭാഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണു സമുച്ചയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് തയ്യൽ മെഷീനെന്ന് അൽ മുഹൈമിദ് പറഞ്ഞു.

ഏകദേശം 670 കിലോഗ്രാം അസംസ്കൃത പട്ടും 120 കിലോഗ്രാം സ്വർണ്ണ കമ്പിയും 100 കിലോഗ്രാം വെള്ളിയും ഉപയോഗിച്ചാണു കിസ്‌വയുടെ നിർമ്മാണം .നിലവിൽ ഹജ് കാലത്തെ തിരക്കിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർത്തി കെട്ടിയ നിലയിലാണ് മൂടുപടമുള്ളത്. പുതിയ കിസ്‌വ അണിയിക്കുന്നത് കഅബയെ പൂർണമായും മറച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും .ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് കഅബയുടെ മുഖ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ ഡോ : സ്വാലിഹ് അശൈബിക്ക് പുതിയ കിസ്‌വ കൈമാറിയത് . സൽമാൻ രാജാവിനെ പ്രതിനീകരിച്ചു മക്ക ഗവർണർ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസൽ രാജകുമാരനായിരുന്നു കിസ്‌വ കൈമാറിയത്.

English Summary : Kaaba Kiswah to be replaced next Saturday