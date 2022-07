നിയോമിൽ "ദി ലൈനിന്റെ" രൂപരേഖ പ്രഖ്യാപിച്ചു സൗദി കിരീടാവകാശി

നിയോം∙ സൗദിയുടെ സ്വപ്ന നഗരിയായ നിയോമിൽ പുതിയ നഗരമായ "ദി ലൈനിന്റെ" രൂപരേഖ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിയോം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് ചെയർമാനും കിരീടാവകാശിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ. ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അഭൂതപൂർവമായ നഗര ജീവിതാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നാഗരിക വിപ്ലവമാണു ലൈൻ.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ലൈനിന്റെ സമാരംഭത്തിൽ നഗര ആസൂത്രണത്തിലെ മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മനുഷ്യരെ ഒന്നാമതെത്തിക്കുന്ന ഒരു നാഗരിക വിപ്ലവത്തിന് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി എന്നു കിരീടാവകാശി പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ലോക നഗരങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് അവഗണിക്കാനാവില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പുതിയതും ഭാവനാത്മകവുമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിയോം മുൻപന്തിയിലാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ക്രിയാത്മകവും നൂതനവുമായ രീതിയിൽ മുദ്ര പതിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും നിയോം. സൗദി വിഷൻ 2030 ന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണു നിയോമെന്നും കിരീടവകാശി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലൈൻ 100 ശതമാനം പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പരമ്പരാഗത നഗരങ്ങളിലെന്നപോലെ ഗതാഗതത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിനും പകരം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇതു പ്രകൃതിയെ വികസനത്തിനു മുന്നിൽ നിർത്തുകയും നിയോമിന്റെ ഭൂമിയുടെ 95% സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.



200 മീറ്റർ വീതിയും 170 കിലോമീറ്റർ നീളവും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 500 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ലൈനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഈ ലൈൻ ഒൻപതു ദശലക്ഷം നിവാസികളെ ഉൾക്കൊള്ളും കൂടാതെ 34 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമായിക്കും. ഇതു സമാന ശേഷിയുള്ള മറ്റു നഗരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്തതാണ്. താമസക്കാർക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നടത്തത്തിനുള്ളിൽ ലൈനിലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

English Summary : Crown Prince Mohammed bin Salman announces designs for THE LINE, the city of the future in NEOM