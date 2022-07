അബുദാബി ∙ മനുഷ്യക്കടത്ത്, ഗാർഹിക പീഡന കേസുകളിൽ ഇരകളായവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സയും തൊഴിൽ പരിശീലനവും നൽകുന്നതിനൊപ്പം പുനരധിവാസവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പദ്ധതി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ ദേശീയ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഡാമനും സാമൂഹിക വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള അബുദാബി സെന്റർ ഫോർ ഷെൽറ്ററിങ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കെയറും (ഇവാ) ഒപ്പുവച്ചു.

ഇവർക്ക് മാനസിക പിന്തുണയും നിയമ സഹായവും നൽകുമെന്ന് ഇവാ ഡയറക്ടർ ജനറൽ സാറ സുഹൈൽ പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് മാനസിക-ശാരീരിക ചികിത്സകൾ ആവശ്യമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകി തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള ചികിത്സയും പരിചരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ഡാമൻ സിഇഒ: ഹമദ് അൽ മെഹ് യാസ് പറഞ്ഞു.

ഡിഫ് വാക്കിൽ സഹായം തേടാം

അതിക്രമങ്ങൾക്കും മനുഷ്യക്കടത്തിനും ഇരയാകുന്നവർക്ക് ദുബായ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രനും (ഡിഫ് വാക്) എല്ലാ സഹായവും നൽകും. അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പുനരധിവാസം, തൊഴിൽ, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സഹായം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തും. ഫോൺ: 800111, ഇമെയിൽ: help@dfwac.ae. ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നവർക്ക് ഷാർജ വിമൻസ് പ്രൊട്ടക് ഷൻ സെന്ററും സഹായം നൽകും. ഫോൺ:800-800-700.

മനുഷ്യക്കടത്ത് ഗുരുതര കുറ്റം

വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ഒരാളെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത്. പണം നൽകിയോ നൽകാമെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ചോ സമ്മതം വാങ്ങിയാലും കുറ്റകരമാണ്.

ലൈംഗിക ചൂഷണം, ദാസ്യവേലയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുക, ഭിക്ഷയെടുപ്പിക്കുക, ബലം പ്രയോഗിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ജോലി ചെയ്യിക്കുക തുടങ്ങിയവ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ദുരന്തവശങ്ങളാണ്.

മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും 5 വർഷം തടവുമാണ് ശിക്ഷ.മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയാൻ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും ജോയിന്റ് ടാസ്‌ക്‌ ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരയാകുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനും പുനരധിവസിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതിയാണിത്.

നിയമലംഘകരെ വെറുതെവിടില്ല

മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തീർക്കാനുള്ള നടപടികൾ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ യുഎഇ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തുന്നവരെയും അതുമായി സഹകരിക്കുന്നവരെയും നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്തു കടക്കുന്നവരെയും വെറുതെ വിടില്ല.മനുഷ്യക്കടത്ത് വ്യക്തിക്കു മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

English Summary : Daman has announced free full healthcare coverage to victimsof human trafficking under the care of Ewa