ദുബായിൽ നാല് പുതിയ ടാക്സി സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി

ദുബായ് ∙കൂടുതൽ ടാക്സി സർവീസുകൾക്ക് ദുബായിൽ ആർടിഎ അനുമതി നൽകി. ഊബർ, കരീം എന്നിവ പോലെ ഇവയും ഇനി സേവനങ്ങൾ നൽകും. എക്സ്എക്സ് റൈഡ്, വൊവ് ഇടിഎസ്, കോയി, വിക്കിറൈഡ് എന്നിവയ്ക്കാണ് അനുമതി.

ദുബായിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം വർധിച്ചതും ആവശ്യത്തിന് സർവീസ് പലപ്പോഴും ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ ടാക്സികൾക്കായി ഹാല വഴി ബുക്കു ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം 5%ൽ നിന്ന് 33 ശതമാനമായി വർധിച്ചെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

