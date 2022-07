ഷാർജ ∙ ഖോർഫക്കാൻ റോഡ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഭാഗികമായി അടച്ചെന്ന് ഷാർജ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഖോർഫക്കാൻ ഭാഗത്തേക്കുള്ള പാതയിൽ അടുത 25 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം.

English Summary : Partial closure on Khorfakkan road for one month