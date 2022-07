ലോകകപ്പ് വൊളന്റിയർ ആകാം; 31 വരെ, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 20,000 പേരെ

ദോഹ∙ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ വൊളന്റിയർ റജിസ്‌ട്രേഷന്റെ സമയപരിധി ഈ മാസം 31ന് അവസാനിക്കും. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ നൂറു ദിന കൗണ്ട് ഡൗണിന് തുടക്കമാകുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 13നകം വൊളന്റിയർമാരുടെ ഇന്റർവ്യൂകളും പൂർത്തിയാകും. 20,000 വൊളന്റിയർമാരെയാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

45 പ്രവർത്തന മേഖലകളിലായി 30 വ്യത്യസ്ത റോളുകളാണ് വൊളന്റിയർമാർക്ക് ലഭിക്കുക. സ്‌റ്റേഡിയങ്ങൾ. ഹോട്ടലുകൾ, ഫാൻ സോണുകൾ, വിമാനത്താവളം, പരിശീലന വേദികൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഇടങ്ങളിലായാണ് സേവനം നൽകേണ്ടത്.

നവംബർ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായുള്ള 8 സ്‌റ്റേഡിയങ്ങളിലായാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കത്താറ ആംഫി തിയറ്ററിലാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തർ വൊളന്റിയർ പ്രോഗ്രാമിന് തുടക്കമായത്. മെയിൽ അൽ ഖാസറിൽ വൊളന്റിയർ സെന്റർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ 170തിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അഭിമുഖങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഖത്തറിൽ നടന്ന ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ്, ഫിഫ അറബ് കപ്പ് എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വൊളന്റിയർമാരാണ് ലോകകപ്പിനുള്ള വൊളന്റിയർമാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. വൊളന്റിയർമാരാകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് https://volunteer.fifa.com/invite/fwc2022 എന്ന ലിങ്കിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. റജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ടേക്ക് ഓൺ ദ ട്രയൽസ് എന്ന ഓൺലൈൻ ഗെയിമിൽ പങ്കെടുക്കണം. അതിനു ശേഷം ഇന്റർവ്യൂവിനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. അക്‌സസിബിലിറ്റി വൊളന്റിയർമാരാകാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ റജിസ്‌ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പേജ് മൂന്നിലെ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ പാർട്ണർ/ അഫിലിയേഷൻ കോഡ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ VOLQF എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള (2022 ഒക്ടോബർ ഒന്നിനകം 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം) ഇംഗ്ലിഷിലോ അറബിക്കിലോ പ്രാവീണ്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം. മുൻപരിചയം നിർബന്ധമില്ല. ടൂർണമെന്റിനിടെ കുറഞ്ഞത് 10 ഷിഫ്റ്റിൽ മുഴുവൻ സമയവും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാകണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പരിശീലനത്തിന് പുറമെ അഡിഡാസിന്റെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ യൂണിഫോം, ജോലിക്കിടെയുള്ള ഭക്ഷണം, പൊതു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിൽ സൗജന്യ യാത്ര എന്നിവ ലഭിക്കും. നവംബറിലാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും വൊളന്റിയർമാരുടെ ജോലികൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് തുടങ്ങും. അഭിമുഖങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയവരിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Registrations to become a World Cup volunteer will close on Sunday 31st July