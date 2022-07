ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഫോൺ ഉപയോഗം: 1,05,300 പേർക്ക് എതിരെ പൊലീസ് നടപടി

അബുദാബി∙ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന് 1,05,300 പേർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതായി അബുദാബി പൊലീസ്. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെയാണ് ഇത്രയും പേരിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കിയത്.

ഓരോരുത്തരുടെയും നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് പിഴ ഈടാക്കിയതെന്നു അബുദാബി ഡറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് പട്രോളിന്റെ ഡയറക്ടർ മേജർ മുഹമ്മദ് ദാഹി അൽ ഹുമിരി പറഞ്ഞു. 800 ദിർഹമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിനു ചുമത്തിയ പിഴ. ലൈസൻസിൽ 4 ബ്ലാക് മാർക്കും വീണു.



ഡ്രൈവർമാരുടെ നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള പട്രോളിങ് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇത്രയേറെ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കു പിടിവീണത്.

സീറ്റ്ബെൽറ്റ്, ഓവർ സ്പീഡ് തെറ്റുകളും സ്മാർട് പട്രോളിന്റെ പിടിയിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറയും ആധുനിക റഡാറുകളും ഘടിപ്പിച്ചതാണ് സ്മാർട് പട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തന്നെ പിഴ ഈടാക്കി വിവരം ഡ്രൈവർമാർക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭ്യമാക്കും.

