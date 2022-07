സ്വന്തം ജീവിതകാലഘട്ടം ചരിത്രമാക്കി ഒബൈദ് അൽകെത്ബിയുടെ മ്യൂസിയം

അബുദാബി∙ ചരിത്രമായി മാറിയ ജീവിതക്കാഴ്ചകളിലേക്കുള്ള മേൽവിലാസമാണ് ‘ മ്യൂസിയം 1185’. ഒരു വീടിനോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ സ്വകാര്യ മ്യൂസിയത്തിൽ പട്ടാളക്കാരനിൽ നിന്നു തുടങ്ങി രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്ന കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഒബൈദ് അൽകെത്ബിയുടെ ജീവിതം അടുത്തറിയാം. സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഏടുകളും ചരിത്രവുമായി ഇഴചേർത്ത് നാളേക്കായി ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അൽകെത്ബിയുടെ ജനനം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളിലും യുഎഇയുടെ ഓരോ കാലഘട്ടം കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക പദവികളും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും വിവരിക്കുന്ന വലിയ ചുവരിനു മുന്നിലൂടെയാണ് മ്യൂസിയം 1185ലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക.

പിന്നെ ഓർമകളിലേക്ക് ഒരിറക്കമാണ്, ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കോണിപ്പടികളുടെ വശങ്ങളിൽ പട്ടാളക്കാരൻ ഒബൈദിനെയും അബുദാബി പൊലീസിന്റെ തലവനായ ഒബൈദിനെയും വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ കാണാം. 160 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു 15000ലേറെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് മ്യൂസിയം. സ്കൂളിലെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും എമിറേറ്റ്സ് ഐഡികളും ശേഖരത്തിലുണ്ട്, ഓരോന്നിലും അതതു കാലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തം. പേപ്പറിൽ ചിത്രമൊട്ടിച്ച തിരിച്ചറിയിൽ കാർഡിൽ നിന്ന് ചിപ്പ് പതിപ്പിച്ച സ്മാർട്ട് കാർഡിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെ ദൂരം ആ കാഴ്ചയിൽ അറിയാം. പട്ടാളത്തിലും പൊലീസിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോഴുള്ള യൂണിഫോമുകളും സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങളും ഉടയാതെ, മുഷിയാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൊസോവോയിൽ സൈനിക സേവനത്തിനെത്തിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അഭയാർഥി പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച അവളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണക്കത്തും ഒബൈദ് കാട്ടിത്തന്നു.

ഒബൈദ് അൽകെത്ബി തന്റെ മ്യൂസിയത്തിലെ അപൂർവ ഇരട്ടക്കുഴൽ തോക്കുമായി

ലോഡ് ഓഫ് ദ് റിങ്സ് എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച 15 വാളുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഈ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. എലിസബത്ത് രാജ്ഞി, ബറാക് ഒബാമ എന്നിവരാണ് മറ്റു വാളുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമുഖർ. വലിയ പെട്ടി പോലൊരു ഫോൺ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നി. കാരണം, ഇന്ന് പോക്കറ്റിൽ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിന് ഇങ്ങനൊരു പുരാതന രൂപമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം. തന്റെ കാറിൽ ഈ ഫോണുമായി യാത്ര ചെയ്തു സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒബൈദ് ഓർത്തെടുക്കുന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ യുഎഇയുടെ സ്ഥാനപതിയായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ സമ്പാദിച്ച ബൂമറാങ്ങും കുഴൽവാദ്യങ്ങളും അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ വിവിധ സമയത്തെടുത്ത 1135 ചിത്രങ്ങൾ ചേർത്തു ഒബൈദിന്റെ പടുകൂറ്റൻ ചിത്രം മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. വേട്ടക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം തോക്കുകൾ, കത്തികൾ, വാളുകൾ അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവയാണ് ഒബൈദിന്റെ ശേഖരം. ഫോണുകളുടെ ഓരോ കാലത്തെയും രൂപവും വളർച്ചയും അറിയാൻ ഈ മ്യൂസിയം ഒന്നും ചുറ്റി നടന്നാൽ മതി. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ ജഴ്സികൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ നാണയങ്ങൾ, ബർലിൻ മതിലിന്റെ ഒരുഭാഗം, സേനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച മെഡലുകൾ, കറൻസി നോട്ടുകൾ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ താളുകളാക്കി ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

മ്യൂസിയം 1185 എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ പ്രവേശന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സ്വകാര്യ ശേഖരമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഈ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന നിർബന്ധമുണ്ട് കമാൻഡറിന്.

പട്ടാളക്കാരൻ മുതൽ സ്ഥാനപതിവരെ നീണ്ട ജീവിതം

1976ൽ ആണ് യുഎഇ സൈന്യത്തിൽ അംഗമാകുന്നത്. കൊസോവോ, ലബനൻ, ഇറാഖ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ യുഎഇ സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡറായി പ്രവർത്തിച്ചു. സൈന്യത്തിൽ ചീഫ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടിവ് കൗൺസിൽ അംഗമായി. അബുദാബി പൊലീസിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫിന്റെ പദവിയിലും എത്തി.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനപതിയായിരുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയും നിർവഹിച്ചു. സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി അൽബേനിയ പൗരത്വം നൽകി ആദരിച്ചു.

അറബ് അംബാസിഡർമാരുടെ ഡീൻ, നാറ്റോ മെഡൽ, കുവൈത്ത് മോചന മെഡൽ, കൻസാസ് പൗരത്വം എന്നീ അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചു. രണ്ടു വിഷയത്തിൽ പിഎച്ച്ഡിയും മൂന്നു വിഷയത്തിൽ മാസ്റ്റേഴ്സും ഒപ്പം എംബിഎയുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.

അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. യുഎഇയുടെ തന്ത്രപ്രധാന സമിതികളിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Emirati general's fascinating private museum is an address to glimpses of life that have become history