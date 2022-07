തൊഴിൽത്തർക്കം: കേസ് നടത്തിപ്പ് കാലയളവിൽ വേതനം നൽകണം

ദുബായ്∙ അന്തിമ തീർപ്പിനായി കോടതികളുടെ പരിഗണനയിലുള്ള തൊഴിൽത്തർക്ക കേസുകളിൽ കക്ഷിയാകുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവിത ചെലവിനായി 2 മാസത്തെ വേതനം നൽകണമെന്ന് അധികൃതർ.

കേസ് നടത്തിപ്പിന്റെ കാലയളവിൽ വേതനം നൽകേണ്ടത് തൊഴിലുടമകളുടെ ബാധ്യതയാണ്.സ്പോൺസറും തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ പരാതി മാനവവിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയത്തിലാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പരാതികൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മന്ത്രാലയം ശ്രമിക്കുക.

പരാതി നൽകി 14 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒത്തു തീർപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കേസ് ഫയലുകൾ അന്തിമ തീർപ്പിനായി അനുയോജ്യമായ കോടതികളിലേക്ക് കൈമാറും. തൊഴിൽ തർക്കത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്ത രേഖകളോടൊപ്പമാണ് കേസ് കോടതിയിലേക്ക് നീക്കുക.

ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും പരാതികൾ, തെളിവുകൾ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശുപാർശ, എന്നിവ അടങ്ങിയതായിരിക്കും കേസ് ഫയൽ . കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് വീസ മാറ്റം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രാലയം പൂർത്തിയാക്കും. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അവകാശം രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ മന്ത്രിക്കുണ്ട്. കേസ് നടത്തിപ്പു കാലത്ത് തൊഴിലാളികൾ ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കാനാണ് രണ്ട് മാസവേതനം നൽകണമെന്ന് നിർദേശിക്കുന്നത്.

ഇതിനു മന്ത്രാലയം തൊഴിലുടമകളിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തണം. തൊഴിൽ തർക്കമുണ്ടായാൽ പരാതികൾ നൽകൽ അവകാശമാണെന്നും മന്ത്രാലയ അധികൃതർ ഓർമിപ്പിച്ചു.

English Summary : Employer must continue paying an employee's salary for up to two months while a grievance is pending