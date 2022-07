ദോഹ∙ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ രാഷ്ട്രപതിയായി ചുമതലയേറ്റ ദ്രൗപദി മുര്‍മുവിന് ഖത്തര്‍ അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനിയുടെ അഭിനന്ദനം. വിജയാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് അമീര്‍ അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയച്ചു. ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ ദൃഢമാക്കാന്‍ കഴിയട്ടെയെന്നും സന്ദേശത്തില്‍ ആശംസിച്ചു.

ഡപ്യൂട്ടി അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനിയും രാഷ്ട്രപതിക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.

English Summary : Amir sends congratulations to President of India on taking oath