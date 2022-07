മഴ: നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രത്യേക സമിതി

ദുബായ്∙ രാജ്യത്തെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ നാശ നഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഊർജ മന്ത്രി അധ്യക്ഷനായി പ്രത്യേക സമിതിക്കു യുഎഇ മന്ത്രിസഭ രൂപം നൽകി. മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മൂലമുണ്ടായ മുഴുവൻ നഷ്ടങ്ങളുടെയും പട്ടിക തയാറാക്കും.

ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് എടുക്കേണ്ട അടിയന്തര നടപടി നിർദേശിക്കാനും സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾക്ക് പൊലീസ്, മുനിസിപ്പൽ അധികൃതരെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സമിതിക്ക് മന്ത്രിസഭ നിർദേശം നൽകി.

രാജ്യത്തു പലയിടത്തും ഇന്നലെ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ നാശനഷ്ടം നേരിട്ടിരുന്നു. റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി. കനത്ത ചൂടിനിടെ പകൽ താപനില 17 ഡിഗ്രിയായി ഇന്നലെ താഴ്ന്നു.

