അബുദാബിയിലെ ഫാർമസികളിൽ പിസിആർ പരിശോധനയും കോവിഡ് വാക്സീനും

അബുദാബി ∙ കോവിഡ് പിസിആർ പരിശോധനകളും വാക്സീനുകളും എമിറേറ്റിലെ ഫാർമസികളിലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് അബുദാബി ആരോഗ്യ വിഭാഗം (ഡിഒഎച്ച്) അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സീൻ സൗജന്യമാണ്. പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് 40 ദിർഹമാണ് ഈടാക്കുകയെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇന്നു (വെള്ളി) മുതൽ ഇത് നിലവിൽ വന്നു.

ഇതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടെ ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. 18 വയസ്സു പൂർത്തിയായ ആർക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാം. അധികം വൈകാതെ ഫ്ലൂവിനും മറ്റു യാത്രകൾക്കും ആവശ്യമായ വാക്സീനുകളും ഇത്തരത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഡിഒഎച്ച് നൽകുന്ന കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഫാർമസികൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ആരോഗ്യവിഭാഗം ഇതിനുള്ള അനുവാദവും ലൈസൻസിനൊപ്പം നൽകുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് വാക്‌സീനുകളും പിസിആർ പരിശോധനകളും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫാർമസികളെ ടിഎഎംഎം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്രയോഗിക്കാനും ചേർക്കാനും ആരോഗ്യ വിഭാഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

വാക്സീൻ നൽകുന്നതിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ മുൻപന്തിയിലാണ് യുഎഇ. വാക്സീൻ ലഭിക്കാൻ അർഹരായവരിൽ 100 ശതമാനത്തിനും ആദ്യ ഡോസ് നൽകി. 98.1 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസും യുഎഇ നൽകി.

English Summary: Abu Dhabi to provide COVID-19 vaccines and PCR tests in the emirate’s pharmacies