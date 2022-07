മക്കയിലെ ചേരി പ്രദേശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജം

മക്ക∙ മക്കയിലെ നിരവധി ചേരി പ്രദേശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ സത്യമില്ലെന്നു മക്ക മേയറൽറ്റി വക്താവ് ഒസാമ സൈത്തൂനി പറഞ്ഞു. മൂന്നു പ്രദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കംചെയ്യലിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ളത്. മക്ക സിറ്റിക്കുള്ളിൽ റോയൽ കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് പുനർവികസനത്തിനായി കമ്മീഷൻ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ അൽ നകാസയാണ്. ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. അൽ കിദ് യും അൽ സോഹൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉടൻ ജോലി ആരംഭിക്കും മെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വിശ്വസനീയമോ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളോ ആയി കണക്കാക്കില്ലന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികൾ ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary : No truth in reports about the removal of a number of neighborhoods in Makkah : Mayoralty