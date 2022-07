യുഎഇയിലെ പേമാരി: തകർന്നും തലകീഴായും വാഹനങ്ങൾ, മരിച്ചവരിൽ അഞ്ചു പേർ പാക്ക് സ്വദേശികൾ

A flooded street is pictured in UAE's Fujairah emirate following heavy rainfall. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)