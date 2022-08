യുഎഇയിലെ അസാധാരണ മഴയ്ക്കു പിന്നിൽ ഈ 3 കാരണം? മഴയുടെ നാടാകുമോ ഭാവി ദുബായ്!

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനം വടക്കുപടിഞ്ഞാറു ദിശയിലാണു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പത്ത് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിലാണ് ഭൂഗോളത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ വടക്കോട്ടു മാറി 23 ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിലാണ് ദുബായുടെ സ്ഥാനം. ഏതാണ്ട് ഗുജറാത്തിനു നേരെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഏകദേശം മൂവായിരം കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചാണ് വിമാനങ്ങൾ ദുബായിൽ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് 1500 കിലോമീറ്റർ മതി. ദക്ഷിണാർധ ധ്രുവത്തിൽ നിന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വഴിയോ അറബിക്കടൽ വഴിയോ കടന്നു വരുന്ന മൺസൂൺ മഴമേഘങ്ങളും ഇങ്ങനെ വിമാനദൂരങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് കരയും കടലും താണ്ടി ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നുകയറി പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചു എന്നു കേട്ടാൽ അതിശയം തോന്നാം. മേഘസന്ദേശവും സഞ്ചാരവും കവിഭാവന മാത്രമല്ല; മേഘങ്ങൾ അതിരുകടക്കും. അവ മരുഭൂമിയെ കുളിർപ്പിക്കും. ഭാവിയിൽ ദുബായ് മഴയുടെ നാടായി മാറുമോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് തൽക്കാലം ഉത്തരമില്ല. കാലം കാത്തുവയ്ക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കാൻ മാത്രമേ തൽക്കാലം കഴിയൂ. ദുബായിലെ അസാധാരണ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ ഭാവനയുടെ കാടുകയറ്റം. ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രൂപമെടുത്ത നീരാവി നിറഞ്ഞ മേഘപടലം ഗുജറാത്തും കറാച്ചിയും കടന്ന് ദുബായിയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ യുഎഇ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ അസാധാരണ മഴയ്ക്ക്. എന്താണ് ഈ മഴയ്ക്കു പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം? യുഎഇയിലെ മഴയ്ക്കു പിന്നിൽ കേരളത്തിന്റെ ‘മേഘസഹായ’മുണ്ടോ? മലയാളികൾ ഏറെയുള്ള ഒമാനിൽ കേരളത്തിലേതുപോലെ കപ്പയും തെങ്ങുമെല്ലാം കാണാം. അതുമായി ഇപ്പോഴത്തെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് എന്താണു ബന്ധം?

∙ മഴയ്ക്കു പിന്നിൽ സാധ്യതകൾ മൂന്ന്

യുഎഇയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്തിറങ്ങിയ കനത്ത മഴയ്ക്കു പിന്നിൽ മൂന്നു സാധ്യതകളാണുള്ളതെന്ന് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.

1) ഉത്തരേന്ത്യയിൽനിന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ വഴി ഒമാൻ കടലിലൂടെ കടന്നുചെന്ന മഴമേഘങ്ങൾ.

2) കൃത്രിമ മഴയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ.

3) ലോകമെങ്ങും അനുഭവപ്പെടുന്ന ആഗോളതാപന ഫലമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം.

എന്നാൽ ആദ്യത്തേതിനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ക്ലൗഡ് സീഡിങ് മൂലമാണ് പേമാരി പെയ്തിറങ്ങിയതെന്നും പ്രളയം ഉണ്ടായതെന്നുമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പരാമർശങ്ങളെ ഔദ്യോഗിക കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ മെറ്റിരിയോളജി (എൻസിഎം) തള്ളി. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്തിയതായും എൻസിഎം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

ലോകമെങ്ങും ചൂടു കൂടുന്നതിന്റെ ഫലമായി മേഘങ്ങളുടെ സഞ്ചാരത്തിലും ദിശയിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചതിനാൽ കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തിന്റെ കാണാക്കൈകളും ഈ അസാധാരണ മഴയ്ക്കു പിന്നിലുണ്ടാകാം. യുഎഇയിൽ 1978 നു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച ജൂലൈ എന്ന റെക്കോഡാണ് ഇക്കുറി. പതിവുപോലെ വടക്കൻ പ്രദേശത്തും കിഴക്കൻ തീരത്തുമാണ് അസാധാരണ മഴയും കാറ്റും ജൂലൈ 26 മുതൽ വീശിയടിച്ചത്. ഫുജൈറയിലെ മഴമാപിനിയിൽ 3 ദിവസം കൊണ്ട് 234 മില്ലീമീറ്റർ അഥവാ 23.4 സെന്റീമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. മസാഫിയിൽ 209 മില്ലീമീറ്ററും ഫുജൈറ വിമാനത്താവളത്തിൽ 187 മില്ലീമീറ്ററും ലഭിച്ചു.

യുഎഇയിലെ ആകെ വാർഷിക മഴ വെറും 100 മില്ലീമീറ്ററാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് 3 ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്ത മഴയുടെ കണക്കുകൾ ഈ നാടിനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. മിന്നലിന്റെ അകമ്പടിയിൽ മഴ എത്തിയതോടെ ആറ് എമിറേറ്റുകളിലും താപനില 17 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി താണു. എഴുപതിലേറെ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് എൻസിഎം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പ്രളയജലം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിക്കു പുറമെ മഴ പെയ്താൽ റോഡുകളിലേക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ ഉരുളൻകല്ലുകൾ പതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ (ഷൂട്ടിങ് സ്റ്റോൺസ്) യാത്രകൾ കുറച്ച് ജാഗ്രതയിലാവുകയാണ് പതിവ്.

∙ മൺസൂൺ എന്ന മേഘവാഹനം

ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ ശക്തമാകുന്ന ജൂലൈ മാസത്തിൽ കന്യാകുമാരി– കേരള തീരത്ത് രൂപമെടുക്കുന്ന ചില ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അറബിക്കടലിലെ ചൂടൂകൂടി ഏറ്റുവാങ്ങി ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് എത്തുക പതിവാണ്. ഒമാനിലെ മരുഭൂമിയെ പച്ചപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം പോലെ മനോഹരമാക്കുന്നത് ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യൻ തീരത്തുനിന്നും പാക്കിസ്ഥാനിലൂടെയും വഴിതെറ്റി എത്തുന്ന മൺസൂൺ മഴമേഘങ്ങളാണ്. മൺസൂൺ കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഖരീഫ് വിളയിറക്കുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മേഘങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ പെയ്യുന്ന വേനൽമഴയിൽ ഒമാനിലും പല കൃഷികളും നടത്തുന്നു. മലയാളികൾ ഏറെയുള്ള ഇവിടെ കേരളത്തിലേതുപോലെ കപ്പയും തെങ്ങും എല്ലാം കാണാം.

മധ്യപൂർവേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ജൂണും ജൂലൈയും വേനൽക്കാലമാണ്. പകൽ സമയത്തെ വേനൽച്ചൂടും ഒപ്പമെത്തുന്ന മഴയുമാണ് ഒമാനെ ഗൾഫിലെ ഹരിത സ്വർഗമാക്കുന്നത്. ഒമാനോട് ചേർന്നു കിടക്കുന്ന, കിഴക്കൻ യുഎഇയിലെ അബുദാബിയിലേക്കും ദുബായിലേക്കും മഴ എത്തുന്നു എന്നു പറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ശരിക്കും ഗൾഫിലേക്കും എത്തുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലേക്ക് എത്തുന്ന മഴമേഘങ്ങൾ ഹജാർ പർവത നിരകൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി തണുപ്പിച്ച് മഴയായി പെയ്യിക്കുന്നുവെന്നും ചില നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

∙ ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങ് എന്ന സാധ്യത

അപൂർവ പ്രകൃതി വിഭവമാണെങ്കിലും പ്രതിശീർഷ ജല ഉപയോഗത്തിൽ ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് യുഎഇ. പ്രതിദിനം 550 ലീറ്റർ ജലം ഓരോ വ്യക്തിയും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. കടൽജലം ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് (ഡീസാലിനേഷൻ) ഇത് പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഓരോ മഴത്തുള്ളിയുടെയും വില ഏറ്റവുമറിയാവുന്ന ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് യുഎഇയെ വരണ്ടുപോകാതെ കാക്കുന്നത്.

സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള 7 എമിറേറ്റുകൾ ചേർന്ന ഫെഡറേഷനായ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ്. ബാഷ്പീകരണ തോത് ഏറ്റവുമധികമുള്ള പ്രദേശം. ഭൂഗർഭജല നിരപ്പും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത് ഒരിക്കലും ഉയരാത്ത മരുദേശം.

മഴ തീരെയില്ലാത്ത യുഎഇയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കൃത്രിമമഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള പദ്ധതി എൻസിഎമ്മിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഉപ്പുകണികകൾ വിമാനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കത്തിച്ചുവിടുന്നതാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് എന്ന ഈ രീതി. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും മഗ്നീഷ്യവും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഉപ്പുപൊടി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് മേഘങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അവ ജല തന്മാത്രകളുടെ രൂപപ്പെടലിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. ഇങ്ങനെ പല തന്മാത്രകൾ ചേർന്ന് മഴത്തുള്ളികളാകുന്നതോടെ അവയുടെ ഭാരം വർധിച്ച് താഴേക്കു പതിക്കും. ‍

മഴയുടെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാനല്ലാതെ മേഘസ്ഫോടനാത്മകമായ രീതിയിലേക്ക് മഴയെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനല്ല ഈ ശാസ്ത്രവിദ്യ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയോളജി വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാധാരണ മേഘങ്ങളുടെ 30 ശതമാനം മാത്രമാണ് മഴയായി ലഭിക്കുന്നത്. ബാക്കി 70 ശതമാനവും പെയ്യാമുകിലുകളായി എങ്ങോട്ടോ പറന്നുപോകുമ്പോൾ ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങ് നടത്തിയാൽ ഇവയുടെ തോത് വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മഴയുടെ തോത് 15 ശതമാനം വരെ വർധിപ്പിക്കാനാവുമെന്നാണ് ഏകദേശ നിഗമനം.

എന്നാൽ ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങിന്റെ ഫലമായി മഴ എത്രത്തോളം ലഭിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാവില്ല. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധകാലത്ത് മൺസൂൺ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ യുഎസും 2008 ഒളിംപിക്സിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ ചൈനയും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചു. ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ചൂടു കാലത്താണ് ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾ അയയ്ക്കുക. എൽഐൻ വിമാനത്താവളത്തി‍ൽ ഇതിനായി 6 ബീച്ച് ക്രാഫ്ട് കിങ് എയർ സി 90 വിമാനങ്ങളുണ്ട്. മഴ കുറവാണെങ്കിലും മഴഗവേഷണരംഗത്ത് ഏറെ പണം മുടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് യുഎഇ എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. നാസയും മറ്റുമായി ചേർന്നാണ് ഗവേഷണം. 2017 ൽ 242 തവണ വിമാനം അയച്ച് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു യുഎഇ.

