ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; യുഎഇയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

A flooded street is pictured in UAE's Fujairah emirate following heavy rainfall. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)