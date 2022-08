പേമാരിക്കു ശേഷം യുഎഇ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക്; കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ വിജയം

ദുബായ്∙ ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പെയ്ത കനത്ത മഴയ്ക്കു ശേഷം യുഎഇ സാധാരണ നിലയിലേക്ക്. പേമാരി ദുരിതം വിതച്ച മേഖലകൾ പൂർണമായും പൂർവ സ്ഥിതിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഡോ. അലി സലീം അൽ തുനൈജി വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്നു തകർന്ന റോഡുകളിൽ 98 ശതമാനവും ഗതാഗത യോഗ്യമായി.

സർക്കാർ– സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വൊളന്റിയർമാരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണു നിലവിലെ അവസ്ഥയിലേക്കു രാജ്യം മടങ്ങിയെത്തിയതെന്ന് അൽ തുനൈജി പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണു പ്രഥമ പരിഗണന നൽകിയതെന്നും ദുരിത മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റസ്ക്യൂ, ആംബുലൻസ്, ട്രാഫിക്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ദുരന്തനിവാരണ സംഘം തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കിയത്. വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവരുടെ വസ്തുക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കിയെന്നും ബ്രിഗേഡിയർ പറഞ്ഞു.

ഈ കാലയളവിൽ വിവിധ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്ക് 30,318 റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. 1198 വാഹനങ്ങളും 4816 പേരും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായെന്നും ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ഡോ. അലി സലീം അൽ തുനൈജി വ്യക്തമാക്കി.

യുഎഇയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയും ഒട്ടേറെ വീടുകൾക്കു കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അഞ്ചു പാക്കിസ്ഥാൻ വംശജർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേർക്കാണു മഴക്കെടുതിയിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.



