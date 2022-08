ലോക നഗര ഉച്ചകോടി: പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി മദീനയും

മദീന ∙ ലോക നഗര ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി മദീന. ഉച്ചകോടിയിൽ മദീന നിവാസികളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സന്ദർശകരുടെ അനുഭവം സമ്പന്നമാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടും. മനുഷ്യവൽക്കരണ പദ്ധതികളും സ്മാർട്ട് സിറ്റി, സ്ട്രാറ്റജി സംരംഭങ്ങളും സൗദി വിഷൻ 2030-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

സൗദി ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് കീഴിൽ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി മദീന അതിന്റെ ഹരിത പ്രദേശങ്ങൾ 16.1 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വർധിപ്പിക്കാനും 1.3 ദശലക്ഷം മരങ്ങളും 2.1 ദശലക്ഷം കുറ്റിച്ചെടികളും 2030ഓടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

സിംഗപ്പൂർ സെന്റർ ഫോർ ലിവബിൾ സിറ്റിസും സിംഗപ്പൂർ അർബൻ റീഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ മദീന അതിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവങ്ങളും മറ്റു നഗരങ്ങളുമായി പങ്കിടും. ഡബ്ല്യുസിഎസ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അൽ മദീന റീജിയൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിൻ ഹസൻ ഇബ്രാഹിം മദീനയിൽ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റസീൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അവതരിപ്പിക്കും.

സുസ്ഥിര നഗരങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും സംയോജിത നഗര പരിഹാരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനും പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സർക്കാർ നേതാക്കൾക്കും വ്യവസായ വിദഗ്ധർക്കും വേണ്ടി ഓരോ രണ്ട്ു വർഷത്തിലും ഉച്ചകോടി ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

