സൗദിയിൽ ആദ്യമായി വനിതാ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം

മക്ക ∙ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലും മദീനയിലെ പ്രവാചകന്റെ പള്ളിയിലും ആദ്യമായി വനിതാ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിച്ചു. നിരവധി വനിതാ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരെയും അസിസ്റ്റന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരെയും അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതോറിറ്റി മേധാവി ഷെയ്ഖ് ഡോ. അബ്ദുൾറഹ്മാൻ അൽ സുദൈസ് തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

തൊഴിൽ സമ്പ്രദായം നവീകരിക്കുക, സ്ത്രീകളെയും യോഗ്യതയുള്ള ദേശീയ കേഡർമാരെയും ശാക്തീകരിക്കുക, സേവനങ്ങൾ മാനുഷികമാക്കുക, തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷവും ഭരണവും വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭരണപരമായ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് തീരുമാനം. വനിതാ കാര്യങ്ങളുടെ ജനറൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഗ്രാൻഡ് മോസ്‌കിലെ വനിതാ കാര്യങ്ങളുടെ അണ്ടർസെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ. നൂറ അൽ തുവൈബി ആണ്.

English Summary :Makkah Grand Mosque, Prophet’s Mosque in Madinah assigned female undersecretaries to the presidency for the first time