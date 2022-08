ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജീവികളെ തൽക്കാലം വേണ്ടെന്ന് സൗദി

റിയാദ് ∙ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാത്തരം ചെറുജീവികളുടെയും കുരങ്ങുകളുടെയും ഇറക്കുമതിക്ക് താൽക്കാലിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സൗദി പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് മങ്കിപോക്സ് പടരുന്നത് തടയാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.

വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുമായോ മൃഗവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ബാധിച്ച വസ്തുക്കളുമായോ അടുത്തിടപഴകുന്നതിലൂടെയാണ് കുരങ്ങുപനി മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത്. മുറിവുകൾ, ശരീര സ്രവങ്ങൾ, ശ്വസന തുള്ളികൾ എന്നിവയുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് പകരുന്നത്. മങ്കിപോക്സ് ഒരു വൈറൽ സൂനോട്ടിക് രോഗമാണ്.



വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ മൃഗവ്യാപാരത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ലോകരോഗ്യ സംഘടന അടിവരയിട്ടു പറയുന്നുണ്ട്.

