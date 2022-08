കനത്ത മഴ: കേരളത്തിലേക്കു പോകുന്ന പൗരന്മാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് യുഎഇ

ദുബായ്/ന്യൂഡൽഹി∙ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്കു പോകുന്ന യുഎഇ പൗരൻമാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നു ന്യൂഡൽഹിയിലെ യുഎഇ എംബസി നിർദേശം നൽകി. കേരളത്തിൽ പല മേഖലകളിലും മണ്ണിടിച്ചിലിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അഞ്ചു ദിവസത്തേക്കു മഴ തുടരുമെന്നും എംബസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുളള സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ 0097180024 , 0097180044444 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച മുതൽ തുടരുന്ന മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ 10 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഏതാനും പേരെ കാണാതായിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Uae Embassy in Newdelhi issues advisory alert to citizens travelling to Kerala