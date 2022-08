റിയാദ്∙ ഇന്ന് ( വ്യാഴം ) മുതൽ ബുധനാഴ്ച വരെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ താപനില ഉയരുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം.

കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 47 മുതൽ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളായ ഖസിമിന്റെയും റിയാദിന്റെയും കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ 45 മുതൽ 47 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിൽ ചൂട് ഉയരുമെന്നാണു മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയതു ദമാമിലും അൽ അഹ്സയിലുമാണ്.

English Summary : Temperatures set to soar in Saudi until Wednesday