ഖോർഫക്കാനിൽ പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിങ് സംവിധാനം ഈ മാസം 15 മുതൽ

ഖോർഫക്കാൻ ∙ ഖോർഫക്കാനിൽ പണമടച്ചുള്ള പാർക്കിങ് സംവിധാനം ഇൗ മാസം 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഖോർഫക്കാൻ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് സ്ട്രീറ്റ്, ഖോർഫക്കാൻ കോർണിഷ്, റാഫിസ ഡാം ഏരിയ, ഷീസ് ഗാർഡൻ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പെയ്ഡ് പാർക്കിങ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുക.

ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് സ്ട്രീറ്റിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പാർക്കിങ് സൗജന്യമാണ്. മറ്റിടങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും പാർക്കിങ്ങിന് പണം നൽകണം. നിരക്കുകൾ: ഒരു മണിക്കൂർ– 2 ദിർഹം, രണ്ടു മണിക്കൂർ– 5 ദിർഹം, മൂന്നു മണിക്കൂർ–8 ദിർഹം, അഞ്ചു മണിക്കൂർ–12 ദിർഹം എന്നിങ്ങനെയാണ്. രാവിലെ എട്ടു മുതൽ രാത്രി 10 വരെയാണ് പാർക്കിങ്.

മുതിർന്ന ഷാർജ പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യം

60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ഷാർജ പൗരന്മാർക്ക് പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങൾ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ അവരുടെ എമിറേറ്റ്സ് ഐഡി, വാഹന ഉടമസ്ഥതയുടെ തെളിവ്, റജിസ്ട്രേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഖോർഫക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ അറൈമിക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Parking system will start working in Khorfakkan from 15