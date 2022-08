സൗദിയിൽ പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഡോക്ടറും സഹപ്രവർത്തകയും കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു

ജിദ്ദ ∙ ജിദ്ദയിൽ മുങ്ങിമരിച്ച രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഡോക്ടറും സഹപ്രവർത്തകയും കടലിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. ജിദ്ദയിലെ പ്രമുഖ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ അഫാഫ് ഫലംബാനും സുഹൃത്ത് ലീനാ ത്വാഹയുമാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ തിരയിലകപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ ഇരുവരും തിരയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡോ. അഫാഫ് ഫലംബാന്റെയും സുഹൃത്ത് ലീനാ ത്വാഹയുടെയും മരണത്തിൽ ഡോക്ടർമാരും സഹപ്രവർത്തകരും അനുശോചിച്ചു.

English Summary : A Doctor and her colleague died while rescuing two girls in Jeddah sea