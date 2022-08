സൗദിയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപമുള്ള ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം 839 ൽ എത്തി

റിയാദ് ∙ സൗദിയിലെ വ്യവസായ മേഖലയിലെ മൊത്തം നിക്ഷേപത്തിന്റെ 39 ശതമാനവും വിദേശ സംയുക്ത മൂലധന നിക്ഷേപമാണെന്ന് സൗദി വ്യവസായ ധാതു വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തി. സൗദി അറേബ്യയില്‍ വിദേശ നിക്ഷേപമുള്ള ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം 2022 മേയ് അവസാനത്തോടെ 839 ൽ എത്തിയതായി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സൗദിയിലെ സംയുക്ത സംരംഭ ഫാക്ടറികളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 787 ആണ്.

English Summary : Foreign or joint capital makes up 39% of Saudi industrial investments