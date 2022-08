വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെ യുവതി പ്രസവിച്ചു; യാത്രക്കാരിലെ ഡോക്ടറും രക്ഷയ്ക്കെത്തി

ജിദ്ദ ∙ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലെ കെയ്റോയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈ നാസ് വിമാനത്തിൽ യുവതി പ്രസവിച്ചു. 26 കാരിയായ ഈജിപ്ഷ്യൻ യുവതിയാണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. ഞായറാഴ്ച ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലെ കെയ്റോയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ യുവതിക്ക് പ്രസവ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറുടെ പരിചരണം യുവതിക്ക് ലഭിച്ചു.

ഇതിനിടെ പൈലറ്റ് കെയ്റോ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ആംബുലൻസുൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം സജ്ജമായിരുന്നു. വിമാനമിറങ്ങിയ ഉടൻ അവർ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യാവസ്ഥ പരിശോധിച്ചു. ശേഷം ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുവൈത്തിൽ നിന്നും ഫിലിപ്പീൻസ് തലസ്ഥാനമായ മനിലയിലേക്ക് പോയ കുവൈത്ത് എയർവേയ്സ് വിമാനത്തിലും യുവതി പ്രസവിച്ചിരുന്നു.

