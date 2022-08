ആതിഥേയ കപ്പലുകൾ നവംബറിൽ നങ്കൂരമിടും

ദോഹ∙ ഫിഫ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കാണികൾക്കു താമസമൊരുക്കാൻ എംഎസ്‌സിയുടെ ആഡംബര കപ്പലുകൾ നവംബറിൽ ദോഹ തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിടും. നേരത്തെ ഒക്‌ടോബറിൽ കപ്പലുകൾ എത്തുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

എന്നാൽ ആദ്യ കപ്പൽ നവംബർ 10നും രണ്ടാമത്തേതു 14നും എത്തുമെന്ന് ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി ഹൗസിങ് വകുപ്പ് എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ ഒമർ അൽ ജാബർ ആണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എംഎസ്‌സി വേൾഡ് യൂറോപ്പയുടെ നിർമാണം നിലവിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. കപ്പലിന്റെ ആദ്യ യാത്ര ഖത്തറിലേക്കാണ്. എംഎസ്‌സിയുടെ പഞ്ചനക്ഷത്ര കപ്പലായ വേൾഡ് യൂറോപ്പയും ചതുർനക്ഷത്ര സൗകര്യങ്ങളുള്ള പോയ്‌സിയയുമാണു ലോകകപ്പ് കാണികൾക്കായി ഫ്ലോട്ടിങ് ഹോട്ടലുകളായി മാറുന്നത്.

2 കപ്പലുകളിലായി 9,400 കാണികൾക്ക് താമസം ഒരുക്കാം. പാരമ്പര്യ ശൈലി മുതൽ കടലിനോട് അഭിമുഖമായുള്ള അത്യാധുനിക കാബിനുകൾ, ബാൽക്കണിയോടു കൂടിയവ, ആഡംബര സ്യൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വിഭിന്നങ്ങളായ കാബിൻ ശൈലിയുള്ള താമസസൗകര്യമാണുള്ളത്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ-പാനീയങ്ങൾ, വിനോദ-കായിക പരിപാടികൾ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം ആഡംബര, അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും കപ്പലുകളിലുണ്ട്. കാണികൾക്ക് സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ അക്കോമഡേഷൻ പോർട്ടൽ മുഖേന ക്രൂസ് ഷിപ്പ് ഹോട്ടലുകൾക്കായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. കപ്പലുകളിലെ താമസത്തിന് മാത്രമല്ല ഫാൻ വില്ലേജുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, അവധിക്കാല വസതികൾ, വീടുകൾ, മരുഭൂമിയിലെ അറേബ്യൻ കൂടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത തരം താമസം പോർട്ടൽ വഴി തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. കാണികൾക്കുള്ള പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു.

അവശേഷിക്കുന്നവ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. ടിക്കറ്റെടുത്തവർ താമസ സൗകര്യം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതെന്നും ഒമർ അൽ ജാബർ നിർദേശിച്ചു.

