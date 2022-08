ശബ്ദം ഉയർത്തരുത്, മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കണം; പൊതുസ്ഥലത്ത് കർശന നിയന്ത്രണവുമായി സൗദി

റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തിയാൽ 100 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തും. സന്ദർശകരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതോ അപകടത്തിൽ പെടുന്നതോ ആയ ശബ്ദം ഉച്ചരിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പൊതു മര്യാദയുടെ ലംഘനമായി കണക്കാക്കുകയും 100 റിയാൽ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സൗദി പബ്ലിക് ഡെക്കോറം സൊസൈറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖാലിദ് അബ്ദുൽ കരീം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ചില മാർക്കറ്റുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ശബ്ദമുയർത്തുക, ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുക, അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുക, പൊതു മര്യാദ ലംഘിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. രാജ്യത്തെ പൊതു മര്യാദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും മാന്യമായി വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും അശ്ലീലമായ ഭാഷയോ ആംഗ്യങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. മാലിന്യം വലിച്ചെറിയൽ, തുപ്പൽ, അനുവാദമില്ലാതെ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോയും വിഡിയോയും എടുക്കൽ, പ്രാർഥനാ സമയങ്ങളിൽ സംഗീതം ഉയർത്തൽ എന്നിവ പൊതു മര്യാദ ലംഘനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ 50 റിയാൽ മുതൽ 6000 റിയാൽ വരെയാണ്.

