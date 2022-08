കാലാവസ്ഥ ഏതായാലും പ്രശ്നമല്ല, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം ദുബായ്; മലയാളികളടക്കമുള്ളവരുടെ 'ചങ്ക് നഗരം'

ദുബായ് ∙ ലോകത്ത് ഇന്ത്യക്കാരില്ലാത്ത ഇടമില്ലെങ്കിലും മലയാളികളടക്കമുള്ളവരുടെ 'ചങ്ക് നഗരം' ദുബായ് തന്നെ.

പൊള്ളുന്ന ചൂടായാലും പൊടിക്കാറ്റായാലും ദുബായ്ക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ പറക്കും. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതി 40 ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരെത്തി. മുംബൈ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ.

രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സൗദിയിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം പേരും മൂന്നാമതുള്ള യുകെയിൽ നിന്ന് 19 ലക്ഷം പേരുമെത്തി.

കഴിഞ്ഞവർഷം ആദ്യ പകുതി 25.2 ലക്ഷം സന്ദർശകർ ദുബായിലെത്തിയെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 71.2 ലക്ഷമായി. അതായത് മൊത്തം വിദേശ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്നിരട്ടിയോളം വർധന. മേയ് 9 മുതൽ 45 ദിവസം നവീകരണ ജോലികൾക്ക് റൺവേ ഭാഗികമായി അടച്ചിടേണ്ടി വന്നിട്ടും സന്ദർശകർ കുറഞ്ഞില്ല.

ഈ വർഷം 6.24 കോടി യാത്രക്കാർ

ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഈ വർഷം 6.24 കോടി യാത്രക്കാർ എത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ദുബായ് എയർപോർട്സ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോൾ ഗ്രിഫിത്സ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയശേഷം യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനയുണ്ട്. ദുബായ് വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കൂടി. വിമാനസർവീസുകൾ പൂർണതോതിൽ പുനരാരംഭിച്ചതോടെ വ്യോമമേഖല കോവിഡിനു മുൻപുള്ള നേട്ടങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തി.

അവസരങ്ങളേറെ, കടമ്പകളില്ല

വീസ ഇളവുകളിലൂടെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ സമഗ്രവികസനം യുഎഇ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഒന്നിലേറെ തവണ പോയിവരാവുന്ന 5 വർഷ വീസയടക്കമുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വീസ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നു. എക്സ്പോയുടെ വൻവിജയവും ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കു നേട്ടമായി.

യുക്രെയ്ൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച സുരക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലോകോത്തര ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങളും യുഎഇയുടെ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നു. അതിവിശാല ജലപാതകളാണ് മറ്റൊരു അനുകൂല ഘടകം.

ക്രൂസ് ടൂറിസം മേഖലയും സജീവമാണ്.സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് 90 ദിവസം വരെ രാജ്യത്തു തങ്ങാനും അത്രയും ദിവസവും കൂടി പുതുക്കാനും കഴിയും. ഒരുവർഷം 180 ദിവസത്തിൽ കൂടരുത്. അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 6 മാസമായി 4,000 ഡോളറോ തത്തുല്യ തുകയോ ഉണ്ടാകണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ. ബിസിനസ് ടൂറിസത്തിലും ക്രമാനുഗത വളർച്ചയുണ്ട്. യുഎഇയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനൊപ്പം സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തി സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം. വെർച്വൽ ഓഫിസ് തുടങ്ങാമെന്നതിനാൽ സംരംഭകർ സ്ഥിരമായി യുഎഇയിൽ തങ്ങേണ്ടതില്ല.

കാണാൻ എന്തൊക്കെ!

ഷോപ്പിങ് മേള, മറ്റ് ആഘോഷ മേളകൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം, സുരക്ഷിതത്വം, മികച്ച താമസസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ ലോകത്തിലെ ഏതു ഭക്ഷണവും കിട്ടുന്ന കടകളും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലകൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള വൻപദ്ധതിയും പുരോഗമിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹരിത, സാംസ്കാരിക, വിനോദസഞ്ചാര പദ്ധതികൾക്കു രൂപം നൽകുന്നു. അൽ ഫഖ, അൽ ലുസൈലി, അൽ ഹബാബ്, അൽ മർമൂം, അൽ അവീർ, മർഗ്ഹം, കൽബ, അൽ ദഫ്ര, മദാം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary :4 million Indians arrived in UAE in the first half of 2022