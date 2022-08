ജപ്തി ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ അവസരം

ദോഹ∙ ഗതാഗത ലംഘനത്തെ തുടർന്ന് അധികൃതർ വാഹനം ജപ്തി ചെയ്തിട്ട് 3 മാസത്തിൽ അധികമായെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിഴ അടച്ച് ഉടമകൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അവസരം. 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആനുകൂല്യം ഇന്നലെ തുടങ്ങി.

വാഹന ഉടമകൾക്ക് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ദോഹ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലെ സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ 52 ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗതാഗത ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നേരിട്ടെത്തി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പിഴത്തുകയും മറ്റ് ഫീസും അടച്ച് വാഹനം തിരിച്ചെടുക്കാം.

30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വാഹനം തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പൊതുലേലത്തിൽ വിൽക്കും.

