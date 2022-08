ഒരു മില്യൻ ഭാഗ്യമായി യുഎഇയിൽ ലിറ്റിൽ ഡ്രോ

ഒരു മില്യൻ ഭാഗ്യം ഇനി ഓൺലൈൻ ആയി നേടാൻ ലിറ്റിൽ ഡ്രോ നറുക്കെടുപ്പ്. വെറും മൂന്നക്കങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറിമറിയും. മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണ ആയാണു നറുക്കെടുപ്പ്. ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്നു അക്കങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അക്കങ്ങൾ ഒരുപോലെ വന്നാൽ ഒന്നാം സമ്മാനവും റിവേഴ്സ് അക്കങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ രണ്ടാം സമ്മാനവും ലഭിക്കും. ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ഇടകലർന്നാണു വരുന്നതെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

10 ദിർഹമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. 20,50,100 ദിർഹം നിരക്കിലും ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾ 10 ദിർഹത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മൂന്നക്കങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ 2500 ദിർഹം ലഭിക്കും. ഇതേ അക്കങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ആയി വന്നാൽ 250 ദിർഹം രണ്ടാം സമ്മാനമായും അക്കങ്ങൾ ഇടകലർത്തി വന്നാൽ 25 ദിർഹം മൂന്നാം സമ്മാനമായും ലഭിക്കും.

20 ദിർഹമാണു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം 5000 ദിർഹം, രണ്ടാം സമ്മാനം 500 ദിർഹം മൂന്നാം സമ്മാനം 50 ദിർഹം എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും. 50 ദിർഹത്തിന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒന്നാം സമ്മാനമായി 125,00 ദിർഹം, രണ്ടാം സമ്മാനമായി 1250 ദിർഹം മൂന്നാം സമ്മാനമായി 125 ദിർഹം എന്നിങ്ങനെ ലഭിക്കും. 100 ദിർഹത്തിന്റെ നറുക്കെടുപ്പിൽ യഥാക്രമം, 25,000 ദിർഹം, 2500 ദിർഹം, 250 ദിർഹം സമ്മാനം ആണു ലഭിക്കുക. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ബൈ വീക്കിലി നറുക്കെടുപ്പ് എല്ലാ മാസം 14–ാം തീയതിയും 28–ാം തീയതിയും രാത്രി ഏഴിനു നടത്തുന്നതാണ്.

ഇതിനൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വിജയികൾക്കും ഒരു അവസരം കൂടി ലിറ്റിൽ ഡ്രോ , റാഫിൾ ഡ്രോയിലൂടെ നടത്തുന്നതാണ്. റാഫിൾ ഡ്രോ ഐഡി ഓരോ ലിറ്റിൽ ഡ്രോ ടിക്കറ്റിലും കാണാം. ഡിസംബർ 28നാണു ഈ നറുക്കെടുപ്പ്. ഇതിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും വിജയിക്കുക. വിജയിക്കു ടിക്കറ്റിന്റെ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നറുക്കെടുപ്പ് തത്സമയം കാണാനും www.littledraw.ae സന്ദർശിക്കുക.ഗൾഫിലും ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം. ലിറ്റിൽ ഡ്രോയുടെ ഒപ്പം നമുക്കും സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ www.littledraw.ae വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങി ഭാഗമാകാം.

Contact details

Email. support@littledraw.ae

Contact number 04 33 98880

