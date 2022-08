സൗദിയില്‍ ഇടിമിന്നലേറ്റ് 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടി മരിച്ചു

ജിസാൻ ∙ സൗദിയിലെ ജിസാനിലെ സബ്‌യയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടി മരിച്ചു. ഇൗ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടെയുള്ള മഴ പെയ്തിരുന്നു. പാറ അടർന്ന് റോഡിലേക്ക് വീണ് ഗതാഗത സ്തംഭനമുണ്ടാവുകയും, നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ വെള്ളത്തില്‍ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഫീഫ മലയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായി വീടുകള്‍ക്കും വാഹനങ്ങള്‍ക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. പാലങ്ങള്‍ ഒലിച്ചുപോയി. അധികൃതർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നു.

