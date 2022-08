ഭൂവിസ്തൃതിയില്‍ ചെറുതെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഖത്തര്‍. കായികത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ഖത്തര്‍ ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആതിഥേയത്വം ലഭിച്ചതോടെ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി. ചുരുങ്ങിയ വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഖത്തറിന്റെ വികസന കുതിപ്പ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കു പോലും അദ്ഭുതവും അസൂയയും ഉളവാക്കുന്നതാണ്. വികസനത്തിന്റെ അതിവേഗ പാതയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നില്‍ ഭരണനേതൃത്വത്തിന്റെ വിവേകപൂര്‍വമായ നിലപാടുകളും ദീര്‍ഘവീക്ഷണങ്ങളും നയങ്ങളും സാമൂഹിക ഐക്യവുമാണ്. 22-ാമത് ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയരാകുന്ന ഖത്തറിനെക്കുറിച്ചറിയാം.

Photo Credit : Leonid Andronov / Shutterstock.com

സമ്പന്നതയിലും പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ലോക രാജ്യങ്ങളില്‍ മുന്‍നിരയിലാണ് ഖത്തർ. ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലും വലിയ സ്വാധീനം. ശരീയത്ത് നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന ഇസ്‌ലാമിക് രാജ്യം. പടിഞ്ഞാറന്‍ ഏഷ്യയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാജ്യമായ ഖത്തര്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതക ഉല്‍പാദക രാജ്യമെന്ന നിലയിലും പ്രശസ്തമാണ്. മാനുഷിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അത്യാധുനിക അറബ് രാജ്യമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖത്തര്‍ അറബ് ലോകത്തെ മുഖ്യശക്തികളിലൊന്നായി മാറി കഴിഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം പുതുതലമുറയിലേക്ക് പകരുന്നതിലും ഏറെ ശ്രദ്ധ നല്‍കുന്ന രാജ്യം. യുനെസ്‌കോയില്‍ സജീവപങ്കാളിത്തം. രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക, പൈതൃക, ചരിത്ര തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ ഖത്തര്‍ മ്യൂസിയം ലോകശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു.

അൽ ബെയ്ത് സ്‌റ്റേഡിയം.

സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്: അറേബ്യന്‍ ഗള്‍ഫിന്റെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ തീരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, വെള്ളത്താല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ഖത്തറിന് ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റര്‍ നീളവും 100 കിലോമീറ്റര്‍ വീതിയുമാണുള്ളത്. 11,521 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ ആണ് കര വിസ്തൃതി. ഹലുള്‍, അല്‍ അഷാത് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചെറു ദ്വീപുകളുമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശം ജെബല്‍ ദുഖാനിലെ ഖുറെയ്ന്‍ അബു അല്‍ ബൗളാണ്. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്നും 338 അടി ഉയരം. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന എണ്ണ നിക്ഷേപ കടല്‍ത്തീര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ജെബല്‍ ദുഖാന്‍. ദുഖാനിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടമായ നോര്‍ത്ത് ഫീ്ല്‍ഡ്. 6,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വരുമിത്. രാജ്യത്തിന്റെ കരഭാഗത്തിന്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം വരുമിത്.

അതിര്‍ത്തികള്‍: ഏക കര അതിര്‍ത്തി തെക്ക് സൗദി അറേബ്യയാണ്. സമുദ്ര അതിര്‍ത്തി ബഹ്‌റൈന്‍, യുഎഇ, ഇറാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായാണ് പങ്കിടുന്നത്.

കാലാവസ്ഥ: വരണ്ട, ഉഷ്ണമേഖലാ മരുഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയാണ്. മഴ കുറവാണ്. കടുത്ത ചൂടും ഈര്‍പ്പവുമുള്ള വേനല്‍ക്കാലവും ഹ്രസ്വവും നേരിയ തോതിലുള്ള ശൈത്യവും ഉള്‍പ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് ഖത്തറിന്റേത്.

ജൈവവൈവിധ്യം : ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ വനമേഖലയില്‍ ചെറിയ സസ്തനികളും വിവിധങ്ങളായ ഇഴജന്തുക്കളുമെല്ലാമാണുളളത്. ശൈത്യകാലത്തും വസന്തകാലത്തുമെല്ലാം ഖത്തറിന്റെ തീരത്തേക്ക് എത്തുന്ന ദേശാടനപക്ഷികളും ധാരാളം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി രാജ്യത്തുടനീളമായി കൂടുതല്‍ മരങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും നട്ടുവളര്‍ത്തുന്നതിനുളള പദ്ധതികള്‍ അതിവേഗപാതയില്‍.

സംസ്‌കാരം: പരമ്പരാഗത ബെദൂയിന്‍ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ളതാണ് ഖത്തറിന്റെ സംസ്‌കാരം.

ഭരണാധികാരി : അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനി

തലസ്ഥാന നഗരം : ദോഹ. 26 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ 80 ശതമാനവും വിദേശീയരാണ്.

ഔദ്യോഗിക മതം : ഇസ്‌ലാം.

ഔദ്യോഗിക ഭാഷ : അറബിക്

കറന്‍സി : ഖത്തരി റിയാല്‍. (US$ 1= 3.65 QAR (Fixed), QAR 1 =21.80 Rupees)

ഔദ്യോഗിക പക്ഷി : ഫാല്‍ക്കണുകള്‍

ഔദ്യോഗിക മൃഗം : അറേബ്യന്‍ ഒറിക്‌സ്

ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം : ഖത്താഫ്

ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം : സിദ്ര

ദേശീയ പതാക : മെറൂണും വെള്ളയുമാണ് നിറം. മെറൂണ്‍ നിറത്തില്‍ വിശാലമായ ലംബമായ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്ട്രിപ്പാണ് പതാകയിലേത്. മെറൂണും വെള്ള നിറവും 9 പോയിന്റ് വരകളാല്‍ വേര്‍തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ മുദ്ര : മഞ്ഞ വൃത്തത്തില്‍ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വളഞ്ഞ രണ്ടു വാളുകള്‍ കുറുകെ പതിപ്പിച്ചതാണ് ദേശീയ മുദ്ര. വാളുകള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ രണ്ട് ഈന്തപ്പനകളോടു കൂടിയ ദ്വീപിനരികെ നീലയും വെള്ളയും നിറത്തിലുള്ള തിരമാലകള്‍ക്ക് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത പായ്ക്കപ്പലും ഉണ്ട്. മഞ്ഞ വൃത്തം ഒരു വലിയ വൃത്തത്തിനുള്ളിലാണ്. ദേശീയ പതാകയുടെ നിറങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ തിരശ്ചീനമായി വൃത്തത്തെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളയില്‍ കറുപ്പ് നിറത്തില്‍ അറബിക് ഭാഷയിലും മെറൂണില്‍ പഴയ ഇംഗ്ലിഷ് ലിപിയിലും ഖത്തറെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ദേശീയ ദിനം: ഡിസംബര്‍ 18

ദേശീയ ഗാനം : അസ്-സലാം അല്‍ അമീരി (1996 ഡിസംബര്‍ 7ന് ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിന്‍ ഖലീഫ അല്‍താനി ഖത്തറിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി സ്ഥാനമേറ്റപ്പോഴാണ് രാജകുമാരന് സമാധാനം എന്നര്‍ഥമുള്ള ദേശീയഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഷെയ്ഖ് മുബാറക് ബിന്‍ സെയ്ഫ് അല്‍താനി രചിച്ച ദേശീയഗാനത്തിന് അബ്ദുല്ലസീസ് ബിന്‍ നാസര്‍ അല്‍ ഒബെയ്ദന്‍ ഫഖ്‌റുവാണ് സംഗീതം നല്‍കിയത്.

ദേശീയ കായിക ദിനം: എല്ലാ വര്‍ഷവും ഫെബ്രുവരി രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച.

ദേശീയ എയര്‍ലൈന്‍ : ഖത്തര്‍ എയര്‍വേയ്‌സ്

ഔദ്യോഗിക ചാനല്‍ : അല്‍ ജസീറ

പ്രധാന നഗരങ്ങള്‍ : ദോഹ, അല്‍ വക്ര, അല്‍ഖോര്‍, അല്‍ ഷമാല്‍, ദുഖാന്‍, മിസൈദ്, റാസ് ലഫാന്‍

പൊതു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള്‍ : ദോഹ മെട്രോ, കര്‍വ ബസ്, ടാക്‌സി, ട്രാം

പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍: സൂഖ് വാഖിഫ്, കത്താറ കള്‍ചറല്‍ വില്ലേജ്, പേള്‍ ഖത്തര്‍, മിഷ്‌റെബ് ഡൗണ്‍ ടൗണ്‍ ദോഹ

പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങള്‍ : ഫാല്‍ക്കണറി, ഒട്ടകയോട്ടം, ഫുട്‌ബോള്‍, ബാസ്‌ക്കറ്റ്‌ബോള്‍, ഹാന്‍ഡ്‌ബോള്‍

ഭരണചരിത്രം

1971 സെപ്റ്റംബര്‍ 1 നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് ബ്രിട്ടിഷുകാരില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണമായും സ്വതന്ത്രമായി. 1970 ലാണ് ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നത്. 1972 ല്‍ ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്കൊപ്പം ശൂറ കൗണ്‍സില്‍ നിലവില്‍ വന്നു. 2005 ജൂണിലാണ് പബ്ലിക് റഫറന്‍ഡം മുഖേന അംഗീകാരം നേടിയ പുതിയ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നത്. 1950കളുടെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പ്രഥമ മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സില്‍ രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു. 1999 മുതലാണ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കൗണ്‍സില്‍ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞടുക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനിയും പിതൃ അമീറും

1878 ഡിസംബര്‍ 18നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രമായി ഖത്തര്‍ മാറിയത്. 1972 ഫെബ്രുവരി 22ന് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിന്‍ ഹമദ് ബിന്‍ അബ്ദുല്ല ബിന്‍ ജാസിം ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍താനി ഖത്തറിന്റെ പ്രഥമ ഭരണാധികാരിയായി ചുമതലയേറ്റു. 1995 ജൂണ്‍ 27 വരെ ഖത്തറിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം 2016 ഒക്‌ടോബര്‍ 23നാണ് അന്തരിച്ചത്. 1995 മുതല്‍ 2013 വരെ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫയുടെ മകനും നിലവിലെ അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനിയുടെ പിതാവുമായ ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിന്‍ ഖലീഫ അല്‍താനിയാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. 2013 ജൂണ്‍ 25നാണ് ഖത്തറിന്റെ എട്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരിയായി അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനി ചുമതലയേറ്റത്.

വികസനത്തിന്റെ നാളുകള്‍

മീന്‍പിടുത്തവും മുത്തുവാരലും ഉപജീവന മാര്‍ഗമായിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാധുനിക രാജ്യമെന്ന നിലയിലേയ്ക്ക് ഖത്തര്‍ എത്തിയത് ചുരുങ്ങിയ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ്. പിതൃ അമീര്‍ ഹമദ് ബിന്‍ ഖലീഫ അല്‍താനി അധികാരത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനത്തില്‍ ഏറ്റവും സമ്പന്നരാജ്യമായി ഖത്തര്‍ മാറിയത്.

ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയം.

2006 ല്‍ ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വന്‍കിട രാജ്യാന്തര കായിക ടൂര്‍ണമെന്റുകള്‍ക്ക് ഖത്തര്‍ വേദിയൊരുക്കി. 2005 ല്‍ ഖത്തര്‍ മ്യൂസിയം അതോറിറ്റിക്കും 2013 ല്‍ ഖത്തര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് രൂപം നല്‍കി. അമേരിക്കന്‍ സൈനികത്താവളത്തിന് അല്‍ ഉദെയ്ദില്‍ തുടക്കമായി. ഔദ്യോഗിക വാര്‍ത്താചാനലായി അല്‍ ജസീറയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു.

കല, സംസ്‌കാരം, പൈതൃകം, കായികം, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, ഊര്‍ജം, വ്യവസായം തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളുടെയും വികസനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപം. ആഗോളതലത്തില്‍ മുന്‍നിര കായിക കേന്ദ്രമായി മാറുകയെന്ന ലക്ഷ്യപാതയിലാണ്. ടൂറിസം, ബിസിനസ് മേഖലകളിലും വളര്‍ച്ചാ കുതിപ്പിലാണ് ഖത്തര്‍.

ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി സുദൃഢമായ സൗഹൃദ, നയതന്ത്ര, ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നതില്‍ മുന്‍നിരയില്‍ തന്നെയാണ് ഖത്തര്‍.

നവീകരണ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന റാസ് അബു അബൗദ് ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ. (ചിത്രം-ഗൾഫ് ടൈംസ്).

2017 ജൂണ്‍ 5 ന് സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ബഹ്‌റൈന്‍,ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഖത്തറിന് മേല്‍ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതു മുതല്‍ സമസ്ത മേഖലയിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു. 2020 ജനുവരി 5 നാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ അല്‍ ഉലയില്‍ നടന്ന 41-ാമത് ഗള്‍ഫ് സഹകരണ കൗണ്‍സില്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഖത്തറിന് മേലുള്ള ഉപരോധം സൗദി സഖ്യം പിന്‍വലിച്ചത്.

അമീര്‍ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനിയുടെ വിവേകപൂര്‍വമായ നിലപാടുകളും സ്വദേശി, പ്രവാസികളോടുള്ള കരുതലും രാജ്യാന്തര തലത്തിലും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു.

English Summary : All we need to know about the wonder island Qatar