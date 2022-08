"റേജ് ഓൺ ദ് റെഡ് സീ"വീക്ഷിക്കാൻ എത്തുന്നത് 60 രാജ്യക്കാർ

ജിദ്ദ∙ ജിദ്ദയിൽ നടക്കുന്ന ബോക്‌സിങ് മത്സരം "റേജ് ഓൺ ദ് റെഡ് സീ"വീക്ഷിക്കാൻ എത്തുന്നത് 60 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ.

അറേബ്യ ബോക്‌സിങ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീ മാച്ചുകളിൽ ഒന്നായ "റേജ് ഓൺ ദ് റെഡ് സീ" ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും ഇനി ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്താവും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തത്സമയം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഏകദേശം 40,000 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതായി സൗദി ബോക്‌സിങ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്ല അൽ ഹർബി പറഞ്ഞു.



ജിദ്ദയിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല സ്പോർട്സ് സിറ്റി അരീനയിലാണ് പരിപാടി നടക്കുക.

ആന്റണി ജോഷ്വയും നിലവിലെ ചാംപ്യൻ ഒലെക്‌സാണ്ടർ ഉസിക്കും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിനാണ് ജിദ്ദ ഇന്ന് സാക്ഷിയാകുക. മത്സരം ലോകം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്. കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കായിക ഇനമായി ആളുകൾ ഈ പോരാട്ടത്തെ കണക്കാക്കുന്നുവെന്ന് അൽ ഹർബി പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പോരാട്ടം സൗദി അറേബ്യയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അത്‌ലറ്റുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 100 ദശലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളിലേക്ക് ഒന്നിലധികം ചാനലുകൾ മത്സരം കവർ ചെയ്യും. വലിയ പോരാട്ടത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള രണ്ടു ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ പ്രഫഷനൽ വനിതാ ബോക്സിങ് മത്സരത്തിൽ റംല അലിയുടെയും ക്രിസ്റ്റൽ ഗാർഷ്യ നോവയുടെയും അസാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ വനിതാ ബോക്‌സർമാർക്കു പ്രത്യേക സംവരണം ഇല്ലെന്ന് അൽ ഹർബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

