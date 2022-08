ദുബായിലെ മകൾക്കു വേണ്ടി ലഹരിമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചു; വയോധികൻ അറസ്റ്റിൽ

ദുബായ്∙ ദുബായിലെ മകൾക്കു വേണ്ടി ലഹരിമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയായ വയോധികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി നൈജീരിയയിലെ നാഷണൽ ഡ്രഗ് ലോ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഏജൻസി (എൻ‌ഡി‌എൽ‌എ) അറിയിച്ചു.

നൈജീരിയയിലെ ഇകെജ ലാഗോസിലെ മുർത്താല മുഹമ്മദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തി(എംഎംഐഎ)ലാണ് 63 കാരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ദുബായിൽ താമസിക്കുന്ന മകൾക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി നാടൻ സോപ്പിനുള്ളിൽ കഞ്ചാവ് ഒളിപ്പിച്ചതായി പ്രതി സമ്മതിച്ചതായി എൻഡിഎൽഇഎ വക്താവ് ഫെമി ബാബഫെമി പറഞ്ഞു. മകൾക്ക് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രമമാണെന്നും പ്രതി സമ്മതിച്ചു. 250 ഗ്രാം ട്രമാഡോളും കഞ്ചാവുമാണ് ദുബായിലേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനു സഹായിച്ചതിന് നൈജീരിയൻ ചരക്ക് ഏജന്‍റിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സീറോ ടോളറൻസ് പോളിസി

ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ യുഎഇ ഒട്ടും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ വാട്‌സ്ആപ്പ് വഴി പണമിടപാട് നടത്തിയ 100 ഡീലർമാർക്കെതിരെ ദുബായ് പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, കൊളംബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തിയ 'ഷുഗർ കെയിൻ' എന്ന രഹസ്യനാമമുള്ള സ്റ്റിംഗ് ഓപറേഷന്റെ ഭാഗമായി 2022 മേയിൽ ദുബായ് പൊലീസ് ഒരു ആഗോള ലഹരിമരുന്ന് മാഫിയയെ പൊളിച്ചു മാറ്റിയതാണു കടത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിജയം. 18 കുറ്റവാളികൾ അറസ്റ്റിലാവുകയും കൊളംബിയയിൽ നിന്നു ഫ്രാൻസിലെ ലെ ഹാവ്രെ തുറമുഖം വഴി കടത്തിയ കൊക്കെയ്ൻ കലർന്ന 22 ടൺ പഞ്ചസാര പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.

ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിനെതിരായ പ്രധാന നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം അബുദാബി പൊലീസ് 1.2 ബില്യൻ ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. 2021 മുതൽ 2022 മേയ് വരെ 135 ദശലക്ഷം ദിർഹം വിലമതിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്ന് ഷാർജ പൊലീസിന്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്തു. 822 കിലോഗ്രാം ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത്, 94 കിലോഗ്രാം ഹാഷിഷ്, 251 കിലോഗ്രാം ഹെറോയിൻ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു.

English Summary : 63 year old grandfather arrested in UAE for failed attempts to send illicit drugs to his daughter