സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ യുവതിക്ക് ഭീഷണി; സൗദിയിൽ പ്രവാസി അറസ്റ്റിൽ

ജിദ്ദ∙ സമൂഹ മാധ്യമം വഴി യുവതിക്ക് ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പ്രവാസി യുവാവിനെ മക്ക പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് യുവാവ് യുവതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചതായും പിന്നീട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശിയായ ഇയാൾ അനധികൃത താമസക്കാരനാണ്.

English Summary : Expat arrested in Saudi for threatening young woman through social media