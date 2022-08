ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയുമോ? കണ്ടെത്താൻ സഹായം തേടി ദുബായ് പൊലീസ്

ദുബായ് ∙ അജ്ഞാത മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം തേടുന്നു. ബർ ദുബായ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരും ഇതുവരെ കാണാതെയായി എന്ന് പരാതിയും നൽകിയിട്ടില്ല.

ജനറൽ ഡിപാർട്മെന്റ് ഒാഫ് ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനോളജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം ഉള്ളത്. ഇയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ ദുബായ് പൊലീസ് കോൾസെന്ററുമായി (04) 901 എന്ന നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടുക.



English Summary : Dubai Police seeking help from the public to identify the unidentified body