യുഎഇയിൽ സ്കൂൾ തുറക്കാനിരിക്കെ വിദ്യാർഥികൾക്കു സൗജന്യ കോവിഡ് പരിശോധന

ദുബായ്∙ വേനലവധി കഴിഞ്ഞ് ഇൗ മാസം അവസാനത്തോടെ യുഎഇയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കാനിരിക്കെ, 25 മുതൽ 28 വരെ രാജ്യത്തെ 226 പബ്ലിക് സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്‌കൂൾ ജീവനക്കാർക്കും സൗജന്യ കോവിഡ്-19 പിസിആർ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്ന് എമിറേറ്റ്‌സ് സ്‌കൂൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് (ഇഎസ്ഇ) ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ്-19 സ്‌ക്രീനിങ് പോയിന്റുകളിൽ ദുബായിലെയും വടക്കൻ എമിറേറ്റുകളിലെയും സ്‌കൂളുകളിലെ 189 സെന്ററുകളും വിദ്യാർഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ജീവനക്കാർക്കും സേവനം നൽകും. വലിയ ശേഷിയുള്ള അബുദാബി സ്‌കൂളുകളിലെ 37 സെന്ററുകളും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.

അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരുമെത്തി; കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ഫലം ഹാജരാക്കണം

2022-2023 പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യുഎഇയിലെ പബ്ലിക് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ ഇൗ മാസം 29 ന് സ്കൂൾ ക്യാംപസുകളിലേക്കു മടങ്ങും. അതേസമയം, സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരും അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ജീവനക്കാരും തയാറെടുപ്പുകൾക്കായി ഇതിനകം തന്നെ സ്‌കൂളുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്‌കൂളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 96 മണിക്കൂറിനകമുള്ള നെഗറ്റീവ് പിസിആർ ഫലം ഹാജരാക്കേണ്ടതിനാൽ വിദ്യാർഥികളോടും സ്‌കൂൾ ജീവനക്കാരോടും കോവിഡ് -19 പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാൻ ഇഎസ്ഇ അഭ്യർഥിച്ചു. ആകെ 1.65 ദശലക്ഷത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളുകളിലേക്കു മടങ്ങുമെന്ന് യുഎഇ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ സുരക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കോവിഡ് സുരക്ഷാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

