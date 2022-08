'സൂപ്പർ താരം സുഹൈൽ' പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; യുഎഇയിൽ ഇനി ചൂടു കുറഞ്ഞുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ

ദുബായ്∙ യുഎഇയിൽ ചൂടു കൊണ്ടു വലയുന്നവർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. കടുത്ത വേനൽ ചൂടിനു വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന്( ബുധന്‍) പുലർച്ചെ സുഹൈൽ നക്ഷത്രം കണ്ടതായി രാജ്യത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ വേനൽക്കാലത്തു താപനില പലതവണ 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തിയതിനാൽ ഈ കാഴ്ച പലർക്കും ആശ്വാസമാണ്. ക്രമേണ താപനില കുറയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

ഇന്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമി സെന്റർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സിറിയസിനു ശേഷം ആകാശത്ത് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് സുഹൈൽ. ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 313 പ്രകാശവർഷം അകലെയാണ്. അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ ശൈത്യകാലത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. സുഹൈൽ നക്ഷത്രം പുരാതന കാലം മുതൽ അറബികൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറബ് യൂണിയൻ ഫോർ അസ്ട്രോണമി ആൻഡ് സ്പേസ് സയൻസസിലെ അംഗം ഇബ്രാഹിം അൽ ജർവാൻ പറഞ്ഞു.

അറബ് കവിതകൾ, കഥകൾ, ബദൂയിൻ വാക്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സുഹൈലിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ അവരുടെ മത്സ്യബന്ധന, കൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. ദ്രൗർ എന്ന പുരാതന അറബ് കലണ്ടറിന്റെ തുടക്കവും സുഹൈൽ നക്ഷത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ദുബായ് അസ്ട്രോണമി ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ ഹസൻ അൽ ഹരിരി പറഞ്ഞു.

