കണ്ടൽക്കാട് വളരാൻ വിമാനയാത്ര! എങ്ങനെയെന്നാണോ? ഉത്തരമിതാ...

അബുദാബി ∙ കണ്ടൽ കുട ചൂടി കാർബൺ രഹിതനഗരമാകാനൊരുങ്ങി അബുദാബി. ഇത്തിഹാദ് കാട് എന്ന പേരിലുള്ള പദ്ധതിയിലെ ഓരോ മരത്തിന്റെയും വേരോട്ടം വലിയൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്. ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇത്തിഹാദിൽ ഇക്കോണമി സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ യാത്രക്കാരനും മരത്തെ ദത്തെടുക്കാം. ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യാത്രക്കാരന്റെ പേരിലൊരു കണ്ടൽ ചെടി നടും. അടുത്തവർഷം ആദ്യപാദം ആകുമ്പോഴേക്കും 1.82 ലക്ഷം മരങ്ങളുള്ള കാട് യാഥാർഥ്യമാകും. തുടർന്ന് അടുത്ത ഘട്ടമായി മറ്റൊരിടത്ത് പദ്ധതിക്കു തുടക്കമാകും.

മറ്റു ക്ലാസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും പങ്കാളികളാകാം. ഓരാ വിമാനവും 'ടേക് ഓഫ്' ചെയ്യുമ്പോൾ കാടിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടുമെന്ന് ഇത്തിഹാദ് ഏവിയേഷൻ ഗ്രൂപ് സസ്റ്റെയ്നബിലിറ്റി വിഭാഗം മേധാവി മറിയം അൽ ഖുബൈസി പറഞ്ഞു. വേറിട്ട ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഓരോ യാത്രക്കാരനും കണ്ടൽ ചെടി നടാൻ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും വെർച്വൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ കാണാനും അവസരം ലഭിക്കും. ചെടി നടുന്നതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ യാത്രയുടെ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാരന് ഒരു ഇ-മെയിൽ ലിങ്ക് സഹിതം ലഭ്യമാകും. ഇതുവഴി കാട്ടിൽ വെർച്വൽ സന്ദർശനം നടത്താനും നടാൻ പോകുന്ന ചെടി കാണാനും പ്രത്യേകതകളറിയാനും കഴിയും.

കേട്ടും കണ്ടും അറിയാം കണ്ടൽ കഥകൾ

കണ്ടൽക്കാടുകളെക്കുറിച്ചു ഗവേഷണം നടത്താനും സംരക്ഷിത മേഖലകൾ വിപുലമാക്കാനുമുള്ള ബൃഹദ് പദ്ധതികൾക്കു യുഎഇ രൂപം നൽകി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഠന-ഗവേഷണങ്ങൾക്കുള്ള രാജ്യാന്തര കേന്ദ്രമായി അബുദാബിയെ മാറ്റുകയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഗവേഷകർ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്നിവർക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. വിവിധയിനം കണ്ടൽ മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന അപൂർവ വനമേഖല അബുദാബി തീരത്ത് യാഥാർഥ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

2030 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യമാകെ 10 കോടി കണ്ടൽച്ചെടികൾ നടാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് നവംബറിൽ തുടക്കമായിരുന്നു. രാജ്യത്തു നിലവിലുള്ള 12ൽ ഏറെ കണ്ടൽ സംരക്ഷിതമേഖലകൾ വിപുലമാക്കും. യുഎൻ, രാജ്യാന്തര പരിസ്ഥിതി ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണിതു നടപ്പാക്കുക. അബുദാബി ജുബൈൽ ദ്വീപിലെ 1.2 ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ കണ്ടൽ പാർക്ക് രാജ്യാന്തര പഠനകേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലേക്ക് വളർന്നുകഴിഞ്ഞു.

കാട് കടലിനും നേട്ടം



കാർബൺരഹിത നഗരമാകാൻ കണ്ടൽപദ്ധതി സഹായകമാകുമെന്ന് അധികൃതർ. കണ്ടൽ കാടിന് മറ്റു വനമേഖലയെ അപേക്ഷിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നു നാലിരട്ടി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നീക്കം ചെയ്യാനാകും. ഒരു കണ്ടൽ മരത്തിന് വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി 250 കിലോ കാർബൺ നീക്കം ചെയ്യാം. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നാശത്തിനു കാരണമാകുന്ന കോറൽ ബ്ലീച്ചിങ് ഇല്ലാതാക്കാൻ കണ്ടൽ കാടുകൾക്കു കഴിയും. 2017ലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കോറൽ ബ്ലീച്ചിങ് എന്ന പ്രതിഭാസം മൂലം അബുദാബി പവിഴപ്പുറ്റ് മേഖലയുടെ 73% നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് കണക്ക്.

കാട് കൂടൊരുക്കും



പക്ഷികളുടെയും വിവിധയിനം മത്സ്യങ്ങളുടെയും ചെറുജീവികളുടെയും ആവാസകേന്ദ്രമാണ് കണ്ടൽ വനം. കടുത്ത ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ ഇലയ്ക്കു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. വേനൽ എത്ര ശക്തമായാലും കണ്ടൽമേഖലകളിൽ കുളിർമയുണ്ടാകും.മണ്ണൊലിപ്പു തടയുക, തീരത്തെ നനവും കുളിർമയും നിലനിർത്തുക, വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അംശം കൂടാതെ സഹായിക്കുക, ഓക്‌സിജന്റെ അളവ് കുറയാതെ നോക്കുക എന്നിങ്ങനെ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നൽകുന്ന സംഭാവനളേറെയാണ്.

English Summary : Etihad Airways commits to adopt a mangrove tree for every guest who books Economy Space