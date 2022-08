ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടാൻ ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റ്

ദോഹ∙ ഒരു മാസം നീളുന്ന ലോകകപ്പ് മാമാങ്കത്തിനിടെ ആരാധകർക്കായി ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അരങ്ങേറുന്നത് 100 മണിക്കൂർ തൽസമയ സംഗീത പരിപാടികൾ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിനോദ പരിപാടികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ 'ലൈവ് ഇറ്റ് ഓൾ ഇൻ ഖത്തർ' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി പുറത്തുവിട്ടത്. പരിപാടികളുടെ സ്വഭാവം, വേദികൾ, തീയതി, സമയം, പ്രവേശന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമല്ല വേദികളിലേക്ക് എത്താൻ സമീപ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ, സാംസ്‌കാരിക വിസ്മയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ സാഹസിക പരിപാടികളും ഏറെയുണ്ട്. പ്രധാന വിനോദ വേദികളെക്കുറിച്ചറിയാം.

ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദി

ദോഹ കോർണിഷിനോട് ചേർന്നുള്ള അൽ ബിദ പാർക്കിലെ 5,00,000 മീറ്റർ സ്ഥലത്താണ് ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ.

കാഴ്ചകൾ

രാജ്യാന്തരതലത്തിലും മേഖലയിലും വിഖ്യാത സംഗീത പ്രതിഭകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 100 മണിക്കൂർ തത്സമയ സംഗീത പരിപാടികൾ. ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ 170 മണിക്കൂർ തൽസമയ സംപ്രേഷണം. കുടുംബ, ശിശു സൗഹൃദ വിനോദ പരിപാടികൾ, ആഗോള-മേഖലാ-പ്രാദേശിക രുചികൾ നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണ-പാനീയ ശാലകൾ, വിഐപി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക വിൽപന യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവലിലെ കാഴ്ചകൾ.

പാർക്കിൽ എത്താൻ

ദോഹ മെട്രോയുടെ റെഡ്‌ലൈനിലൂടെ കോർണിഷ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അൽ ബിദ പാർക്കിൽ പ്രവേശിക്കാം.

പ്രവേശന സമയം



ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന നവംബർ 20 മുതൽ 28 വരെ രാവിലെ 10 മുതൽ അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ 2 വരെയും 29 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെയുള്ള നോക്ക് ഔട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 3 മുതൽ പുലർച്ചെ 2 വരെയും മത്സരമില്ലാത്ത 7,8,11,12,15,16 തീയതികളിൽ വൈകിട്ട് 5 മുതൽ പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 2 വരെയുമാണ് പ്രവേശനം.

ദോഹ കോർണിഷ്



വേദി



കോർണിഷിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ആർട് മുതൽ ഷെറാട്ടൻ പാർക്ക് വരെ നീളുന്ന 6 കിലോമീറ്ററാണ് പ്രധാന കാർണിവൽ വേദി.

ആസ്വദിക്കാം



ദിവസേന വാട്ടർ-ലൈറ്റ് ഷോകൾ, തത്സമയ പരിപാടികൾ, കുടുംബ, ശിശുസൗഹൃദ പരിപാടികൾ. സംഗീത നിശ, കലാ-സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ, കഥ പറച്ചിൽ സെഷനുകൾ, സ്ട്രീറ്റ് പ്രകടനങ്ങൾ. 150 ഭക്ഷണ പാനീയ വിൽപനശാലകൾ. 4 തൽസമയ വേദികൾ. കൂടാതെ ഫിഫയുടെ ഔദ്യോഗിക വിൽപന യൂണിറ്റുകളും.

യാത്ര



ദോഹ മെട്രോയുടെ ഗോൾഡ് ലൈനിലൂടെ സൂഖ് വാഖിഫ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിലോ റെഡ് ലൈനിലൂടെ കോർണിഷ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിലോ വെസ്റ്റ് ബേയിലോ ഇറങ്ങിയാൽ വേദിയിലേക്ക് എത്താം.

പ്രവേശന സമയം

ചില പരിപാടികൾക്ക് പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 12 വരെ.

ലുസൈൽ ബൗലെവാർഡ്

വേദി

ലുസൈൽ സിറ്റിയിലെ ബൗലെവാർഡിൽ 88,000 ചതുരശ്രമീറ്ററിലാണ് പരിപാടികൾ.

പരിപാടികൾ



സ്ട്രീറ്റ് വിനോദ പരിപാടികൾ, വാഹന പരേഡുകൾ, ലൈറ്റ് ഷോകൾ, ആഗോള കലാകാരന്മാരുടെ കലാപരിപാടികൾ, സംഗീത നിശ, തത്സമയ സംഗീത പരിപാടികൾ. കുടുംബ-ശിശു സൗഹൃദ പരിപാടികൾ. 80 ഭക്ഷണ-പാനീയ ശാലകൾ.

യാത്ര

റെഡ്‌ലൈനിലൂടെ ലുസൈൽ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാം. ലുസെയ്ൽ ട്രാമും സുലഭം.

പ്രവേശനം

എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനം. ചില പരിപാടികൾക്ക് പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധം.

4.974 ബീച്ച് ക്ലബ്



വേദി

ദോഹ കോർണിഷിനോട് ചേർന്നുള്ള റാസ് അബു അബൗദിൽ സ്റ്റേഡിയം 974 നോട് ചേർന്നാണ് ബീച്ച് ക്ലബ്.

പരിപാടികൾ

ആഗോള സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ. വിഐപി യാട്ട് ഡോക്ക്, തൽസമയ സംഗീത, വിനോദ, സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ, ഇരുപതിലധികം വാട്ടർ സ്‌പോർട്‌സും അനുബന്ധ പരിപാടികളുമുണ്ട്. 50 തിലധികം റസ്റ്ററന്റുകൾ, മുപ്പതിലധികം റീട്ടെയ്ൽ ശാലകൾ. 12 വിഐപി ഏരിയകൾ

യാത്ര

റെഡ് ലൈനിൽ റാസ് അബു അബൗദ് മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബീച്ച് ക്ലബ്ബിലേക്കും തിരിച്ചും ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസ്.

പ്രവേശനം

പരിപാടികളിലേക്ക് പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധം. സ്റ്റേഡിയം 974 ൽ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദിവസം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും തീരത്ത് രാവിലെ 10. മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വരെയും കടലിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 7വരെയും പ്രവേശിക്കാം.

അർക്കാഡിയ സ്‌പെക്ടാക്കുലർ

വേദി അൽ വക്രയിലെ റാസ് ബു ഫോണ്ടാസ്.

പരിപാടികൾ

വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ലോകപ്രശസ്ത കലാകാരന്മാരും ഡിജെകളും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ, തൽസമയ ഷോകൾ. ഭക്ഷണ-പാനീയ ശാലകൾ.

പ്രവേശനം

പരിപാടികളിലേക്ക് പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധം.

യാത്ര

ദോഹ മെട്രോയുടെ റെഡ്‌ലൈനിലൂടെ റാസ് ബു ഫോണ്ടാസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങണം.

എംഡിഎൽ ബീസ്റ്റ് -അറാവിയ



അൽ വക്ര മെട്രോ സ്‌റ്റേഷന് സമീപം. ദോഹ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, അൽ ജനൗബ് സ്‌റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 12 മിനിറ്റ് യാത്രാ സമയം.

പരിപാടികൾ

160 മണിക്കൂറിലധികം നീളുന്ന വിനോദ, കലാ പരിപാടികൾ. 55 ലേറെ സ്‌പെക്ടാക്കുലർ ആക്ടുകൾ. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത-നൃത്ത പരിപാടികൾ. ആഗോള, പ്രാദേശിക രുചികളുമായി വിൽപന ശാലകൾ.

പ്രവേശനം

പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം. ദോഹ മെട്രോയുടെ റെഡ്‌ലൈനിൽ അൽ വക്ര മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ മതി.

English Summary : Detailed brochure issued by Supreme Committee lists what Qatar has to offer during World Cup